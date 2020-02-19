- 10:41 Подготовка годового отчета Кабмина обошлась в 84 тыс. грн: сеть шокировал документ
- 10:30 Известный спортсмен и трое его маленьких детей заживо сгорели в машине
- 10:25 Не в тех стреляли: "офицер ДНР" пожалел, что не убивал россиян в 2014-м
- 10:23 45-летняя Виктория Бекхэм показала стройные ноги в фотосессии для Vogue
- 10:18 Сурков за 10 минут получил подписи: в ООН рассказали о «независимости» боевиков от России
- 10:13 В Киеве под офисом Зеленского протестуют журналисты и предприниматели: что об этом известно
- 10:12 «Это позор»: где будет работать Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала
- 10:07 Уайлдер – Фьюри: прогнозы букмекеров на чемпионский бой-реванш
- 09:59 Cледователь ГФС на Днепропетровщине попался на взятке в 11 тысяч долларов, — ГБР
- 09:47 Рынок земли и допуск иностранных войск в Украину: онлайн-заседание Рады 19 февраля
- 09:47 18-летняя Кайя Гербер показала селфи в полуголом виде
- 09:42 Уайлдер – Фьюри: онлайн-трансляция чемпионского боя-реванша в супертяжелом весе
Не в тех стреляли: "офицер ДНР" пожалел, что не убивал россиян в 2014-м
О запоздалом прозрении высокопоставленного «офицера армии ДНР» «ФАКТАМ» рассказал житель оккупированного Донецка.
«Оказались мы с женой недавно на одном семейном торжестве. В какой-то момент туда нагрянул слегка подвыпивший сосед-„ополченец“. Офицер из идейных. Вроде даже „герой ДНР“. Сидеть за одним столом с этим персонажем — выше наших сил. Решили, что по-быстрому уйдем под любым предлогом. А тут кто-то традиционно предложил тост „за мирное небо над головой“. Этот типок неожиданно оживился: „Не в тех мы в 14-м стреляли“. Именинник обалдел: „А в кого надо было?“ — „В этих с… к россиян“. Помнишь финал „Ревизора“? Вот так и мы зависли надолго», — поделился дончанин.
Читайте также: Европа готова «слить» Украину, Путин пользуется моментом, — генерал
По его словам, в последнее время на оккупированных территориях все чаще буквальном смысле слова проклинают эту недореспублику и Путина. «Люди понимают, что будущего здесь нет. Только от этого никому не легче», — сказал собеседник, чье имя мы не можем назвать.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что военкор телеканала «Новороссия» Геннадий Дубовой рассказал сепаратистским СМИ, что в начале войны жители Донбасса совсем не стремились идти на фронт защищать «русский мир».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»