Украина

Не в тех стреляли: "офицер ДНР" пожалел, что не убивал россиян в 2014-м

О запоздалом прозрении высокопоставленного «офицера армии ДНР» «ФАКТАМ» рассказал житель оккупированного Донецка.

«Оказались мы с женой недавно на одном семейном торжестве. В какой-то момент туда нагрянул слегка подвыпивший сосед-„ополченец“. Офицер из идейных. Вроде даже „герой ДНР“. Сидеть за одним столом с этим персонажем — выше наших сил. Решили, что по-быстрому уйдем под любым предлогом. А тут кто-то традиционно предложил тост „за мирное небо над головой“. Этот типок неожиданно оживился: „Не в тех мы в 14-м стреляли“. Именинник обалдел: „А в кого надо было?“ — „В этих с… к россиян“. Помнишь финал „Ревизора“? Вот так и мы зависли надолго», — поделился дончанин.

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По его словам, в последнее время на оккупированных территориях все чаще буквальном смысле слова проклинают эту недореспублику и Путина. «Люди понимают, что будущего здесь нет. Только от этого никому не легче», — сказал собеседник, чье имя мы не можем назвать.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что военкор телеканала «Новороссия» Геннадий Дубовой рассказал сепаратистским СМИ, что в начале войны жители Донбасса совсем не стремились идти на фронт защищать «русский мир».

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