- 19:10 Где смотреть онлайн «Атлетико» — «Ливерпуль»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 19:04 Обучаем «русскому языку»: сеть возмутил странный товар на прилавке «Укрпочты»
- 19:03 Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Лейпциг»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 18:57 Было всего 22: в сети рассказали о бойце ВСУ, погибшем во время атаки боевиков на Донбассе
- 18:41 Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция мужской индивидуальной гонки на ЧМ
- 18:34 Вывезут не всех: стали известны подробности эвакуации украинцев из Китая из-за коронавируса
- 18:25 Европа готова «слить» Украину, Путин пользуется моментом, — генерал
- 18:21 «Слишком старый и жадный»: Аль Пачино бросила его 40-летняя подруга
- 18:12 «Скоро домой пойду»: Дмитрий Дибров опроверг информацию об инсульте
- 18:10 «Шахтер» – «Бенфика»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 17:53 Бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев ушел с главного российского канала
- 17:49 Нежная дружба щенка и голубя умилила сеть
Европа готова «слить» Украину, Путин пользуется моментом, — генерал
Утром 18 февраля незаконные вооруженные формирования атаковали позиции ВСУ в районе поселка Золотое Луганской области. Обстрел производился из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров. Таких широкомасштабных атак на фронте не было с 2018 года.
«Ударили в стык двух бригад, по классической схеме, — написал на своей странице в Facebook военный обозреватель Константин Машовец. — Судя по всему, замысел командования противника — выбить наши подразделения с плацдарма на Северском Донце в районе Новотошковское — Крымское. Или, по крайней мере, оттеснить от дороги на Северодонецк в пойму реки.
Противник использовал предварительное огневое подавление нашей системы обороны (то, что называется артподготовкой). Ее характер и интенсивность (командование противника маскировало на этом участке огневые средства) свидетельствует о предварительной подготовке противника к активным действиям на этом участке".
Бой в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и хутор Вольный, продолжался несколько часов. Как сообщают в командовании операцией Объединенных сил, ВСУ удержали полный контроль над ситуацией. К сожалению, один украинский воин погиб, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У противника — один погибший, пять — тяжелораненых. Противник в конечном итоге не выдержал и запросил режим тишины.
«США было не до нас. У них процедура импичмента Трампу»
Примечательно, что обострение на фронте произошло за день до презентации запуска «Национальной платформы примирения и единства», которую курирует советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Каких целей добиваются сепаратисты? Об этом «ФАКТАМ» рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
— Конечно же, цель Путина — надавить на Киев, — говорит Романенко. — Ему нужно загнать непослушную Украину на переговоры непосредственно с сепаратистами. Такую идею Путину, скорее всего, подкинул новый куратор по Донбассу от России — Дмитрий Козак, который уже пытался применить точно такую же тактику, когда работал по Приднестровью. Так вот, Москве надо легализовать псевдореспублики «ДНР» и «ЛНР» любым способом и тем самым вывести Россию из участия в этой войне. Кремлю нужно продемонстрировать миру, что в Украине идет гражданская война.
Сейчас произошли некоторые изменения в геополитической ситуации по украинскому вопросу. Раньше США очень активно могли давить на Путина. Но ушел Волкер, ушел Сурков и ситуация была поставлена на паузу. Белому дому какое-то время было не до Украины. У них происходили более важные события— процедура импичмента Трампу.
Ну, а что касается Европы, то там на самом деле не так уж и хотят противостоять Путину. Германия и Франция, например, экономически, и не только, очень зависят от России. И они даже будут рады, если санкции против РФ ослабят. Для них деньги важнее каких-то ранее взятых на себя обязательств. Они сейчас тратят достаточно много сил для того, чтобы возобновить экономические и политические отношения с Кремлем. Вплоть до сдачи интересов Украины. Они хотят сытой и спокойной жизни.
Вот Путин и воспользовался этой слабинкой. На фронте обострение. Это нужно было, чтобы показать миру, что Украина не выполняет нормандские соглашения. Мол, кроме обмена пленными, больше ничего не произошло.
— Так ведь не Украина открыла огонь по позициям псевдореспублик…
— Ну, это такой «геббельсовский» подход к пропаганде. Смотрите, до конца декабря прошлого года по нормандским соглашениям должен был решиться вопрос о режиме полной тишины. Сепаратисты вместе с россиянами обстреливают украинские позиции, мы вынуждены открывать огонь в ответ. А потом в нарушении режима тишины обвиняют Украину. Кроме того, нас обвиняют в том, что мы не готовим новые участки для разведения войск, не ведем разминирование. Короче, во всем, что делают оккупанты, виновата Украина.
— Скажите, а это обострение на фронте могло быть приурочено к презентации запуска «Национальной платформы примирения и единства», которую советник секретаря СНБО Сергей Сивохо должен был представить на следующий день — 19 февраля (после обострения презентацию платформы перенесли. — Авт.)? Создается впечатление, что никакого мира в Кремле на самом деле не хотят.
— Похоже, обострение было подогнано как раз под эту дату. Нет, они не отказываются от мира. Но этот мир должен быть на их условиях — формально на условиях сепаратистов, а фактически — Путина.
— Что же делать Украине? Начинать переговоры непосредственно с боевиками, как того хочет Путин, нельзя. Иначе мы, по сути, легализуем псевдореспублики. Они так и будут принуждать нас к миру на своих условиях, устраивая обстрелы?
— Переговоры можно и нужно вести в формате Минских соглашений. Но надо всегда быть готовыми к тому, что Кремль первым нарушит эти договоренности, а потом еще и обвинит в этом Украину. Нам нужно еще раз пройтись по Минским соглашениям и их реализовывать, и добиваться выполнения их от России. Либо перейти к «плану Б». А это в том числе и строительство стены вокруг Донбасса.
«Мы имеем президента, который публично заявляет о том, что больше верит глазам Путина, нежели данным своей разведки»
Известный журналист, главный редактор издания «Цензор» Юрий Бутусов, в свою очередь, считает, что несколько часов тишины после начала боя от высшего украинского руководства — это показатель беспомощности.
«Непонимание обстановки и беспомощность высшего руководства отчетливо проявляется именно в такие моменты. Бой в Золотом продолжался пять часов, ситуация на фронте очень тяжелая, грохот артиллерии прекрасно слышат жители Северодонецка, Лисичанска, Попасной, а в Украине тишина. Заседание СНБО было назначено аж на 12 часов дня!
А до этого никто не беспокоился в Киеве. Все боятся что-то сказать — ведь это означает признать, что пустые разговоры о перемирии и «совместных патрулях» разорваны российскими гаубицами в клочья. Это выглядит сейчас как полнейшая беспомощность", — написал Бутусов в Facebook.
Более резко высказался в социальных сетях о ситуации на фронте и молчании руководства страны в такой ответственный момент военный эксперт и блогер Алексей Арестович.
«Итак, первый жесткий урок на фронте для Зеленского. Обратите внимание на время реакции: начало российского наступления 05:00, заявление Офиса президента появилось только ближе к 11. Точно такое же торможение «зеленые» демонстрировали и во время авиакатастрофы в Иране.
Торможение означает, что строго осмысленной стратегии и должной организации команды у них не существует: в критические моменты слишком много времени уходит на совещание и занятие политической позиции.
Подобного не может быть, если план строго продуман, носитель/автор стратегии вследствие ее всестороннего осмысления и подготовки способен занять позицию практически мгновенно.
Для стратегии Зеленского, направленной на примирение, события под Золотым — катастрофа. Но есть и вторая катастрофа, посерьезнее. Вторая катастрофа заключается в том, что он не поверит в первую.
Скорее всего, в результате оценки «зеленых» (чтобы они ни заявили публично) негласно будут обвинены наши военные, которые «…спровоцировали партнеров по переговорам».
Для переоценки стратегии, при том бардаке в команде, которую выстроил Зеленский, понадобится еще два-три подобных случая.
К трезвым голосам в Украине, способным обеспечить надлежащую оценку обстановки, Зеленский не прислушивается: мы имеем президента, который публично заявляет о том, что он больше верит глазам Путина, нежели данным своей разведки", — пишет Алексей Арестович.
Напомним, аналитик Игорь Соловей в комментарии «ФАКТАМ» заявил, что этим обострением Путин фактически унизил Зеленского. При том, сделал он это открыто и публично.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?