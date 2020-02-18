Европа готова «слить» Украину, Путин пользуется моментом, — генерал

Украина

Утром 18 февраля незаконные вооруженные формирования атаковали позиции ВСУ в районе поселка Золотое Луганской области. Обстрел производился из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров. Таких широкомасштабных атак на фронте не было с 2018 года.

«Ударили в стык двух бригад, по классической схеме, — написал на своей странице в Facebook военный обозреватель Константин Машовец. — Судя по всему, замысел командования противника — выбить наши подразделения с плацдарма на Северском Донце в районе Новотошковское — Крымское. Или, по крайней мере, оттеснить от дороги на Северодонецк в пойму реки.

Противник использовал предварительное огневое подавление нашей системы обороны (то, что называется артподготовкой). Ее характер и интенсивность (командование противника маскировало на этом участке огневые средства) свидетельствует о предварительной подготовке противника к активным действиям на этом участке".

Бой в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и хутор Вольный, продолжался несколько часов. Как сообщают в командовании операцией Объединенных сил, ВСУ удержали полный контроль над ситуацией. К сожалению, один украинский воин погиб, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У противника — один погибший, пять — тяжелораненых. Противник в конечном итоге не выдержал и запросил режим тишины.

«США было не до нас. У них процедура импичмента Трампу»

Примечательно, что обострение на фронте произошло за день до презентации запуска «Национальной платформы примирения и единства», которую курирует советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Каких целей добиваются сепаратисты? Об этом «ФАКТАМ» рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

— Конечно же, цель Путина — надавить на Киев, — говорит Романенко. — Ему нужно загнать непослушную Украину на переговоры непосредственно с сепаратистами. Такую идею Путину, скорее всего, подкинул новый куратор по Донбассу от России — Дмитрий Козак, который уже пытался применить точно такую же тактику, когда работал по Приднестровью. Так вот, Москве надо легализовать псевдореспублики «ДНР» и «ЛНР» любым способом и тем самым вывести Россию из участия в этой войне. Кремлю нужно продемонстрировать миру, что в Украине идет гражданская война.

Сейчас произошли некоторые изменения в геополитической ситуации по украинскому вопросу. Раньше США очень активно могли давить на Путина. Но ушел Волкер, ушел Сурков и ситуация была поставлена на паузу. Белому дому какое-то время было не до Украины. У них происходили более важные события— процедура импичмента Трампу.

Ну, а что касается Европы, то там на самом деле не так уж и хотят противостоять Путину. Германия и Франция, например, экономически, и не только, очень зависят от России. И они даже будут рады, если санкции против РФ ослабят. Для них деньги важнее каких-то ранее взятых на себя обязательств. Они сейчас тратят достаточно много сил для того, чтобы возобновить экономические и политические отношения с Кремлем. Вплоть до сдачи интересов Украины. Они хотят сытой и спокойной жизни.

Вот Путин и воспользовался этой слабинкой. На фронте обострение. Это нужно было, чтобы показать миру, что Украина не выполняет нормандские соглашения. Мол, кроме обмена пленными, больше ничего не произошло.

— Так ведь не Украина открыла огонь по позициям псевдореспублик…

— Ну, это такой «геббельсовский» подход к пропаганде. Смотрите, до конца декабря прошлого года по нормандским соглашениям должен был решиться вопрос о режиме полной тишины. Сепаратисты вместе с россиянами обстреливают украинские позиции, мы вынуждены открывать огонь в ответ. А потом в нарушении режима тишины обвиняют Украину. Кроме того, нас обвиняют в том, что мы не готовим новые участки для разведения войск, не ведем разминирование. Короче, во всем, что делают оккупанты, виновата Украина.

— Скажите, а это обострение на фронте могло быть приурочено к презентации запуска «Национальной платформы примирения и единства», которую советник секретаря СНБО Сергей Сивохо должен был представить на следующий день — 19 февраля (после обострения презентацию платформы перенесли. — Авт.)? Создается впечатление, что никакого мира в Кремле на самом деле не хотят.

— Похоже, обострение было подогнано как раз под эту дату. Нет, они не отказываются от мира. Но этот мир должен быть на их условиях — формально на условиях сепаратистов, а фактически — Путина.

— Что же делать Украине? Начинать переговоры непосредственно с боевиками, как того хочет Путин, нельзя. Иначе мы, по сути, легализуем псевдореспублики. Они так и будут принуждать нас к миру на своих условиях, устраивая обстрелы?

— Переговоры можно и нужно вести в формате Минских соглашений. Но надо всегда быть готовыми к тому, что Кремль первым нарушит эти договоренности, а потом еще и обвинит в этом Украину. Нам нужно еще раз пройтись по Минским соглашениям и их реализовывать, и добиваться выполнения их от России. Либо перейти к «плану Б». А это в том числе и строительство стены вокруг Донбасса.

«Мы имеем президента, который публично заявляет о том, что больше верит глазам Путина, нежели данным своей разведки»

Известный журналист, главный редактор издания «Цензор» Юрий Бутусов, в свою очередь, считает, что несколько часов тишины после начала боя от высшего украинского руководства — это показатель беспомощности.

«Непонимание обстановки и беспомощность высшего руководства отчетливо проявляется именно в такие моменты. Бой в Золотом продолжался пять часов, ситуация на фронте очень тяжелая, грохот артиллерии прекрасно слышат жители Северодонецка, Лисичанска, Попасной, а в Украине тишина. Заседание СНБО было назначено аж на 12 часов дня!

А до этого никто не беспокоился в Киеве. Все боятся что-то сказать — ведь это означает признать, что пустые разговоры о перемирии и «совместных патрулях» разорваны российскими гаубицами в клочья. Это выглядит сейчас как полнейшая беспомощность", — написал Бутусов в Facebook.

Более резко высказался в социальных сетях о ситуации на фронте и молчании руководства страны в такой ответственный момент военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

«Итак, первый жесткий урок на фронте для Зеленского. Обратите внимание на время реакции: начало российского наступления 05:00, заявление Офиса президента появилось только ближе к 11. Точно такое же торможение «зеленые» демонстрировали и во время авиакатастрофы в Иране.

Торможение означает, что строго осмысленной стратегии и должной организации команды у них не существует: в критические моменты слишком много времени уходит на совещание и занятие политической позиции.

Подобного не может быть, если план строго продуман, носитель/автор стратегии вследствие ее всестороннего осмысления и подготовки способен занять позицию практически мгновенно.

Для стратегии Зеленского, направленной на примирение, события под Золотым — катастрофа. Но есть и вторая катастрофа, посерьезнее. Вторая катастрофа заключается в том, что он не поверит в первую.

Скорее всего, в результате оценки «зеленых» (чтобы они ни заявили публично) негласно будут обвинены наши военные, которые «…спровоцировали партнеров по переговорам».

Для переоценки стратегии, при том бардаке в команде, которую выстроил Зеленский, понадобится еще два-три подобных случая.

К трезвым голосам в Украине, способным обеспечить надлежащую оценку обстановки, Зеленский не прислушивается: мы имеем президента, который публично заявляет о том, что он больше верит глазам Путина, нежели данным своей разведки", — пишет Алексей Арестович.

Напомним, аналитик Игорь Соловей в комментарии «ФАКТАМ» заявил, что этим обострением Путин фактически унизил Зеленского. При том, сделал он это открыто и публично.

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