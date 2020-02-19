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Украина

Зеленский объявил о формировании «коллегии выдающихся врачей» для оценки медреформы в Украине

13:44 19 февраля 2020 213
Зеленский и Скалецкая
Инф. «ФАКТОВ»

Медицинскую реформу, которая, в частности, предусматривает введение с 1 апреля 2020 года электронных больничных в Украине, проанализирует коллегия «очень известных врачей», которую хотят создать под эгидой президента Владимира Зеленского.

Об этом сам Зеленский заявил во время посещения Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения. «Мы при президенте сделаем коллегию с выдающимися врачами Украины… И это не только главврачи, но и фельдшеры, специалисты, все. На этой неделе мы соберем эту коллегию. Я хочу, чтобы они нам дали все выводы по медицинской реформе. Части, которая уже была внедрена, и части, которую планируют внедрить в будущем», — заявил он.

По словам президента, в коллегию, которую создадут быстро, «без конкурсов», войдут «очень известные врачи», которые захотят проанализировать реформу — «туда мы все идем или не туда».

На видео с третьей минуты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 апреля должен стартовать второй этап медицинской реформы. В частности, планируется подключать к eHealth учреждения специализированной медицинской помощи, запустить электронные направления и медкарты пациентов.

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