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Здоровье и медицина

Стало известно, когда в Украине появятся электронные больничные

12:34 28 января 2020 104
Больничный лист
Инф. «ФАКТОВ»

С 1 апреля 2020 года, когда в Украине планируют подключить учреждения специализированной медицины к eHealth, запустить электронные направления и электронные медицинские карты, будут введены и е-больничные.

Об этом сообщил замминистра социальной политики Олег Коваль. «С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования», — цитируют чиновника в Минсоцполитики.

По словам Олега Коваля, введение электронных больничных позволит отследить весь процесс оформления документа: каждый врач, который его выдает, должен будет поставить свою цифровую подпись в электронной системе. «Информация из реестра в Пенсионном фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования — в учреждении сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию, поскольку является плательщиком единого социального взноса. Весь процесс будет прозрачным», — отметил он.

Также Олег Коваль отметил, что электронный документооборот даст возможность отследить, выдавал ли больничный профильный врач. «У нас нередки случаи, когда врачи дают документы по болезням, которые не соответствуют их профилю, а это — потенциальные коррупционные риски», — подчеркнул он и добавил: «Мы сможем бороться и отслеживать потенциальные „схемы“, когда „на больничный“ идет половина сотрудников предприятия, которые по факту продолжают работать, но получают еще и выплаты из Фонда соцстрахования».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», весной 2019 года практически весь судейский состав Окружного административного суда Киева, где ранее приняли ряд резонансных решений, касающихся национализации ПриватБанка, не пришел на обязательное квалификационное оценивание. Тогда в Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) рассказали, что не пришедшие на оценивание судьи предоставили 34 справки о болезни.

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