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Коронавирус в России: четыре пациента сбежали из-под карантина
В России, где в конце января этого года появились первые подтверждения коронавируса, из‑под карантина сбежали четыре человека.
Как сообщает «Медиазона», все сбежавшие были пациентами Боткинской больницы в Санкт-Петербурге. Первой из больницы 7 февраля сбегала Алла Ильина — администрация подавала иск о ее принудительном возвращении в медучреждение.
Второй побег был зафиксирован 11 февраля — тогда медучреждение покинули трое пациентов с диагнозом «угроза заражения другими инфекционными заболеваниями». В письме главврача больницы указывается, что больницу самовольно покинули 23-летний Игорь, 18-летняя Ольга и 32-летняя Анна.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Москве под арест на месяц отправили пранкера, который разыграл из себя жертву коронавируса в метро, напугав пассажиров. Все это он делал под видеозапись, которую позже выложили в сеть.
Фото из Википедии.
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