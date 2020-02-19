«Ботокс и сейчас делаю»: Ксения Собчак откровенно рассказала об уколах красоты

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Ксения Собчак, которую не так давно заметили на приеме в известной в Москве клинике пластической хирургии, откровенно рассказала об уколах красоты и прочих манипуляциях с лицом и телом. Звезда, ратующая за натуральность во всем, опубликовала пост в Instagram, в котором заверила, что у нее все натуральное. Она советует всем заниматься спортом и регулярно посещать косметолога, чтобы избежать радикальных вмешательств. Сама она говорит, что делает омолаживающие процедуры и массаж.

«Каждому-свой выбор. Никого не осуждаю, но на мой вкус лучше потратить деньги на классного косметолога и спорт, чем на бесконечные филлеры, которые потом обвиснут (((ну и да-лично я против татуировок. Они неизбежно устареют», — пишет Собчак.

Под постом разгорелась горячая дискуссия. «А как же те филлеры и ботокс, и силикон в губки, которые ранее были вколоты? Рассосались, как память о них?», — спрашивают в комментариях.

В ответ Собчак призналась, что и сейчас делает уколы:«Ботокс я и сейчас делаю, губы не делаю».

Ранее Алла Пугачева в новом интервью призналась, какие пластические операции и омолаживающие процедуры делала ранее.

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