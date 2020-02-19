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Грипп в Украине: Минздрав озвучил шокирующую статистику
С начала эпидемического сезона 2020 года от различных осложнений гриппа в Украине скончались 38 человек,
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Уточняется, что ни одна из жертв заболевания не была вакцинирована от гриппа.
За прошедшую неделю ОРВИ заболели 245 тыс. 55 человек, среди них 61,4% - дети.
Эпидемический порог заболеваемости по состоянию на 17 февраля был превышен во всех регионах Украины, за исключением Харьковской, Луганской областей и Киева (власти столицы уже решили завершить карантин в школах).
За прошедшую неделю ОРВИ заболели 245 055 человек, среди которых 61,4% - дети.
Напомним, на Сумщине от гриппа скончался уже третий человек, а первый летальный случай в 2020 году был зарегистрирован в Кировоградской области.
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