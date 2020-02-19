24.31 / 24.52 26.23 / 26.56
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Грипп в Украине: Минздрав озвучил шокирующую статистику

17:39 19 февраля 2020 405
Грипп в Украине: Минздрав озвучил шокирующую статистику
Инф. «ФАКТОВ»

С начала эпидемического сезона 2020 года от различных осложнений гриппа в Украине скончались 38 человек, в т. ч. за последнюю неделю (10−16 февраля) — 10. Напомним, антирекорд был поставлен в Запорожской области, где за день от осложнений заболевания скончались двое пациентов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Уточняется, что ни одна из жертв заболевания не была вакцинирована от гриппа.

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 245 тыс. 55 человек, среди них 61,4% - дети.

Эпидемический порог заболеваемости по состоянию на 17 февраля был превышен во всех регионах Украины, за исключением Харьковской, Луганской областей и Киева (власти столицы уже решили завершить карантин в школах).

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 245 055 человек, среди которых 61,4% - дети.

Напомним, на Сумщине от гриппа скончался уже третий человек, а первый летальный случай в 2020 году был зарегистрирован в Кировоградской области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Крым

Санкции работают: оккупанты открыто признали провал в Крыму

Дмитрий Шепелев

Бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев ушел с главного российского канала

Дмитрий Шепелев

«Это позор»: где будет работать Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер