Грипп в Украине: Минздрав озвучил шокирующую статистику

Украина

С начала эпидемического сезона 2020 года от различных осложнений гриппа в Украине скончались 38 человек, в т. ч. за последнюю неделю (10−16 февраля) — 10. Напомним, антирекорд был поставлен в Запорожской области, где за день от осложнений заболевания скончались двое пациентов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Уточняется, что ни одна из жертв заболевания не была вакцинирована от гриппа.

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 245 тыс. 55 человек, среди них 61,4% - дети.

Эпидемический порог заболеваемости по состоянию на 17 февраля был превышен во всех регионах Украины, за исключением Харьковской, Луганской областей и Киева (власти столицы уже решили завершить карантин в школах).

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 245 055 человек, среди которых 61,4% - дети.

Напомним, на Сумщине от гриппа скончался уже третий человек, а первый летальный случай в 2020 году был зарегистрирован в Кировоградской области.



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