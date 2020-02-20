Украина

Эвакуация украинцев из Уханя: появились впечатляющие фото с борта самолета

В сети появились фото с борта самолета SkyUp, который должен доставить в Украину 49 сограждан из китайского Уханя. Их опубликовал блогер Андрей Шор.

«SkyUp красавцы, буду летать только ними», — прокомментировал он снимки.

Самолет провожают в аэропорту

На борту самолета

Первое фото с борта самолета, поднявшегося в воздух

Тем временем самолет кружит над Полтавской и Харьковской областями, а на табло аэропорта «Борисполь» по-прежнему присутствует информация о готовящемся прибытии спецрейса.

Напомним, после вылета из Уханя он совершил промежуточную посадку в Алматы, где высадил двух пассажиров и заменил экипаж.

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