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Украина

Огромная воронка и осколки боеприпасов: появилось видео последствий атаки боевиков «ЛНР» на позиции ВСУ

10:38 20 февраля 2020 85
Боец ВСУ с осколком снаряда в руках
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео с последствиями атаки российско-оккупационный войск позиций ВСУ в Луганской области, произошедшей 18 февраля 2020 года, когда боевики устроили мощный артобстрел позиций украинских военных с последующей атакой ДРГ.

«Последствия атаки вооруженных формирований Российской Федерации по позициям подразделений Объединенных сил в районе Попасной», — говорится в комментарии к видео. Бойцы ВСУ рассказали, что в ходе атаки была перебита линия электропередачи и обесточена больница.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на оккупированных территориях Луганской области сняли момент обстрела боевиками позиций украинских военных, который велся с территории мирного населенного пункта.

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