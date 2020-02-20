Воды почти нет: сеть шокировали свежие фото умирающего озера Свитязь

Общество и люди

В сеть выложили фото сильно обмелевшего озера Свитязь, что в Волынской области — вода очень далеко отошла от берега.

Фото на своей страничке в соцсетях разместил журналист Денис Казанский: «Вот так, например, сейчас выглядит озеро Свитязь на Волыни. Год назад здесь была вода. А вон там, где на фото зонтики и пирс, был берег. Побережье Свитязя теперь местами напоминает прежнее Аральское море, которое сейчас почти полностью исчезло. Вода отступила метров на 50».

Под этим постом в Facebook завязалась дискуссия, участники которой высказывали предположения о том, что могло привести к такому обмелению озера. Одни винили в этом копателей янтаря, другие связывали отсутствие воды с вырубкой деревьев, а третьи утверждали, что вода уходит в соседнюю Беларусь, которая «копает карьер», а четвертые говорили о глобальном потеплении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области открыто уголовное производство по причине неправомерных действий, которые могли привести к обмелению известных во всем мире Шацких озер, в том числе и Святязя.



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