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Украина

Геращенко показал санаторий для эвакуированных из Китая

11:43 20 февраля 2020 799
Геращенко показал санаторий для эвакуированных из Китая
Инф. «ФАКТОВ»

В МВД заявили о готовности санатория Национальной гвардии в Новых Санжарах (Полтавская область) принять на 14-дневный карантин украинцев, эвакуированных из Китая.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко показал фото из санатория и заверил, что во время карантина за госпитализированными будут наблюдать квалифицированные врачи и медсестры.

Геращенко выразил надежду на то, что в ближайшее время кому-то станет стыдно за призывы не принимать на родине своих сограждан.

«Не нужно судить весь украинский народ по нелепым экзальтированным действиям нескольких сотен спровоцированных лиц», — призвал автор поста.

Он также заверил, что полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат безопасность и покой во время карантина.

Напомним, в сети появилось видео столкновений граждан в Новых Санжарах с правоохранителями.

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