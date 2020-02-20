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Геращенко показал санаторий для эвакуированных из Китая
В МВД заявили о готовности санатория Национальной гвардии в Новых Санжарах (Полтавская область) принять на 14-дневный карантин украинцев, эвакуированных из Китая.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко показал фото из санатория и заверил, что во время карантина за госпитализированными будут наблюдать квалифицированные врачи и медсестры.
Геращенко выразил надежду на то, что в ближайшее время кому-то станет стыдно за призывы не принимать на родине своих сограждан.
«Не нужно судить весь украинский народ по нелепым экзальтированным действиям нескольких сотен спровоцированных лиц», — призвал автор поста.
Он также заверил, что полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат безопасность и покой во время карантина.
Напомним, в сети появилось видео столкновений граждан в Новых Санжарах с правоохранителями.
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