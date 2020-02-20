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Трагедия на Черниговщине: женщина нашла повешенным 5-летнего сына (видео)
В Черниговской области произошла трагедия — вечером в среду, 19 февраля, на территории частного домовладения в Прилукском районе нашли повешенным 5-летнего мальчика. Ранее в Херсоне из-за компьютерной игры повесился 10-летний школьник.
Как сообщают в ГУНП в Черниговской области, повешенного ребенка обнаружила его мать, сразу же вызвавшая медиков. Однако спасти мальчика не удалось.
Женщина сообщила прибывшим на место ЧП полицейским, что ее сын вышел из дома, а через некоторое время его нашли в петле.
Правоохранители рассматривают все возможные версии гибели мальчика. Назначен ряд экспертиз, открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области 12-летний школьник совершил самоубийство, повесившись на поясе от одежды.
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