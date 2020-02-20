24.30 / 24.51 26.20 / 26.55
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Трагедия на Черниговщине: женщина нашла повешенным 5-летнего сына (видео)

12:01 20 февраля 2020 653
Петля
Инф. «ФАКТОВ»

В Черниговской области произошла трагедия — вечером в среду, 19 февраля, на территории частного домовладения в Прилукском районе нашли повешенным 5-летнего мальчика. Ранее в Херсоне из-за компьютерной игры повесился 10-летний школьник.

Как сообщают в ГУНП в Черниговской области, повешенного ребенка обнаружила его мать, сразу же вызвавшая медиков. Однако спасти мальчика не удалось.

Женщина сообщила прибывшим на место ЧП полицейским, что ее сын вышел из дома, а через некоторое время его нашли в петле.

Правоохранители рассматривают все возможные версии гибели мальчика. Назначен ряд экспертиз, открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области 12-летний школьник совершил самоубийство, повесившись на поясе от одежды.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Дмитрий Шепелев

«Это позор»: где будет работать Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова грохнулась во время фотосессии (видео)

Петля

Трагедия на Черниговщине: женщина нашла повешенным 5-летнего сына (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер