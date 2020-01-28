Шоу-бизнес

Неожиданно: жена Монатика рассказала о пополнении в семье

В звездном семействе Дмитрия Монатика, который с женой и детьми провел зимний отпуск на Мальдивах, появился новый любимец. Новостью о пополнении в семье поделилась на своей странице в Instagram супруга артиста Ирина. Она опубликовала фото очаровательного щенка породы мальтипу.

«Наша маленькая Мона ♥ так же очаровательна как Мона Лиза», — написала Ирина под фото, представляя нового члена семьи.

Щенок умилил подписчиков Ирины, многие не смогли удержаться от комментариев.

Напомним, Дмитрий и Ирина не афишируют личную жизнь. Пара не показывает и сыновей. В день рождения младшего мальчика Платона певец сделал исключение и опубликовал его фото в младенчестве.

На отдыхе Ирина также поделилась редкими фото в купальнике на фоне живописных заокеанских пейзажей.

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