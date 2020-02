BRIT-2020: стиль и безвкусица на красной дорожке в Лондоне (фото)

Шоу-бизнес

Вечером, 18 февраля, в Лондоне на арене O2 проходит церемония вручения престижной музыкальной премии BRIT Awards. Шоу обещает быть ярким и веселым. Звезды уже прошли по красной дорожке. Одни продемонстрировали тонкое чувство стиля. Другие — полную безвкусицу.

Британские СМИ уже полным ходом комментируют начало церемонии, которая в этом году проводится уже в 40-й раз. Напомним претендентов на BRIT Awards в главных номинациях.

Британский альбом года

Stormzy — Heavy Is The Head

Майкл Киванука — Kiwanuka

Льюис Капальди — Divinely Uninspired To A Hellish Extent

Dave — Psychodrama

Гарри Стайлз — Fine Line

Песня года

Эд Ширан и Джастин Бибер — I Don't Care

Mabel — Don't Call Me Up

Келвин Харрис и Rag'n'Bone Man — Giant

Dave и Burna Boy — Location

AJ Tracey — Ladbroke Grove

Льюис Капальди — Someone You Loved

Том Уокер — Just You And I

Марк Ронсон и МайлиСайрус — Nothing Breaks Like A Heart

Сэм Смит и Normani — Dancing With A Stranger

Stormzy — Vossi Bop

Лучший британский певец

Гарри Стайлз

Льюис Капальди

Майкл Киванука

Dave

Stormzy

Лучшая британская певица

Фрея Ридингс

Mabel

FKA Twigs

Charli XCX

Mahalia

Лучшая группа

Coldplay

Foals

Bring Me The Horizon

D Block Europe

Bastille

Лучший иностранный певец

Брюс Спрингстин

Дермот Кеннеди

Burna Boy

Tyler, The Creator

Post Malone

Лучшая иностранная певица

Lizzo

Ариана Гранде

Билли Айлиш

Камила Кабельо

Лана Дель Рей

Лучший дебютант

Льюис Капальди

Сэм Фендер

Aitch

Dave

Mabel

18-летняя Билли Айлиш, триумфатор премии «Грэмми», прилетела в Лондон вместе со своим 22-летним братом Финнеасом, который является продюсером певицы.

