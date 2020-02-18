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BRIT-2020: стиль и безвкусица на красной дорожке в Лондоне (фото)
Вечером, 18 февраля, в Лондоне на арене O2 проходит церемония вручения престижной музыкальной премии BRIT Awards. Шоу обещает быть ярким и веселым. Звезды уже прошли по красной дорожке. Одни продемонстрировали тонкое чувство стиля. Другие — полную безвкусицу.
Британские СМИ уже полным ходом комментируют начало церемонии, которая в этом году проводится уже в 40-й раз. Напомним претендентов на BRIT Awards в главных номинациях.
Британский альбом года
Stormzy — Heavy Is The Head
Майкл Киванука — Kiwanuka
Льюис Капальди — Divinely Uninspired To A Hellish Extent
Dave — Psychodrama
Гарри Стайлз — Fine Line
Песня года
Эд Ширан и Джастин Бибер — I Don't Care
Mabel — Don't Call Me Up
Келвин Харрис и Rag'n'Bone Man — Giant
Dave и Burna Boy — Location
AJ Tracey — Ladbroke Grove
Льюис Капальди — Someone You Loved
Том Уокер — Just You And I
Марк Ронсон и МайлиСайрус — Nothing Breaks Like A Heart
Сэм Смит и Normani — Dancing With A Stranger
Stormzy — Vossi Bop
Лучший британский певец
Гарри Стайлз
Льюис Капальди
Майкл Киванука
Dave
Stormzy
Лучшая британская певица
Фрея Ридингс
Mabel
FKA Twigs
Charli XCX
Mahalia
Лучшая группа
Coldplay
Foals
Bring Me The Horizon
D Block Europe
Bastille
Лучший иностранный певец
Брюс Спрингстин
Дермот Кеннеди
Burna Boy
Tyler, The Creator
Post Malone
Лучшая иностранная певица
Lizzo
Ариана Гранде
Билли Айлиш
Камила Кабельо
Лана Дель Рей
Лучший дебютант
Льюис Капальди
Сэм Фендер
Aitch
Dave
Mabel
18-летняя Билли Айлиш, триумфатор премии «Грэмми», прилетела в Лондон вместе со своим 22-летним братом Финнеасом, который является продюсером певицы.
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