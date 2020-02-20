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Геморрой чаще бывает у тех, кто ест на ходу и пьет мало жидкости
Человек мучается регулярными запорами или его беспокоит дискомфорт в области прямой кишки. К врачу не идет, а шепотом, стесняясь, просит в аптеке лекарство.
— Поражает, что пациент готов скупить чуть ли не всю аптеку — слабительные, мази, свечи, — пока не поймет, что самолечение опасно, — рассказывает врач высшей категории, проктолог хирургического отделения № 2 Киевской городской клинической больницы № 15 кандидат медицинских наук Владимир Андриец. — Одни люди стесняются идти на прием к проктологу, другие боятся операции, считая, что при геморрое она неизбежна. И хотя практически 90 процентов пациентов с порога заявляют, что у них геморрой, только у половины диагноз подтверждается.
— С какими симптомами к вам чаще обращаются?
— Обильные кровотечения из заднего прохода, жесткий зуд в области прямой кишки, выделение слизи. Бывает, человек придерживается гигиены, проверился на глисты, но не знает, что у него есть трещины или более грозные заболевания — полипы, проктиты, опухоли.
— Среди причин геморроя — упорные запоры, которые длятся по нескольку дней. Как с ними справиться?
— Запоры возникают из-за того, что человек плохо питается, мало двигается, неправильно опорожняет кишечник. Сегодня многие люди не имеют времени приготовить горячую еду или даже перекусить на ходу. Обычно питаются два раза в день, причем вечером наедаются до отвала. Есть нужно часто, но небольшими порциями. Больше половины рациона должны составлять овощи и фрукты, содержащие клетчатку, и лучше употреблять их тушеными, вареными, печеными. Особенно тем, у кого сырые плоды вызывают повышенное газообразование. Также для хорошей работы кишечника важно много пить — воду, узвар, чай, кефир, ряженку, натуральный йогурт. Полезны жидкие первые блюда.
Кишечник лучше опорожнять утром. Если не удалось, то постепенно может сформироваться психологический запор: в кишечнике всасывается большое количество жидкости, и каловые массы уплотняются.
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— Как подготовиться к приему у проктолога?
— Два-три дня желательно соблюдать бесшлаковую диету: меньше овощей и фруктов и больше жидкой пищи. За день до приема можно посидеть на воде. Вечером и утром нужно очистить кишечник — с помощью резиновой грелки (кружки Эсмарха) или воспользоваться одноразовыми очистительными клизмами, купленными в аптеке.
Как справиться с запором? Чем опасен геморрой? Какие полипы в кишечнике требуют немедленного удаления?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 24 февраля, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит проктолог кандидат медицинских наук Владимир Саввич Андриец.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 5 марта
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