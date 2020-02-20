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Зато гимн спели: во Львовской области вернулись на работу после отказа принимать украинцев из Китая
В Винниках оригинально отреагировали на информацию о том, что эвакуированных из Китая украинцев не будут везти во Львовскую область. Ранее возле госпиталя устроили настоящий бунт — к входу даже поднесли шины.
В четверг, 20 февраля, госпиталь вернулся к нормальной работе.
«Вчера в госпитале инвалидов и репрессированных в Винниках, после того как чиновник от департамента здравоохранения Андрей Васько сообщил, что эвакуация отменяется и все могут вернуться на свои больничные и рабочие места, и сограждан из Китая не привезут в это заведение, медики и пациенты с облегчением вздохнули и отметили это пением гимна Украины», — написала на своей странице в Facebook журналист НТН Вика Балицкая.
Ранее сообщалось, что появилось новое видео, на котором запечатлен бунт в Новых Санжарах из-за приезда украинцев из Китая.
Фото: «ВВ».
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