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Украина

Из санатория в Новых Санжарах вывезли весь персонал

15:06 20 февраля 2020 404
Медцентр Новые Санжары
Инф. «ФАКТОВ»

Обслуживающий персонал медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары», где разместят эвакуированных из Китая украинцев, вывезен с объекта.

В Кабмине заявляют, что никто из людей, работающий в «Новых Санжарах» не будет контактировать с людьми, помещенными на карантин. «В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей», — говорится в сообщении правительства.

Также подчеркивается, что учреждения по всей стране готовы при необходимости оказывать людям необходимую помощь. «Полтавская и Харьковская области обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, медикаментами. Персонал подготовлен. В заведениях есть соответствующее оборудование и индивидуальные боксы», — отметили в Кабмине.

Все новости о возвращении украинцев из Китая читайте на сайте «ФАКТОВ».

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