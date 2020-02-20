Боевики вернули тело бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 18 февраля (фото)

Украина

В четверг, 20 февраля, боевики так называемой «ЛНР» передали украинской стороне тело бойца ВСУ Максима Хитайлова, который погиб во время мощных обстрелов незаконных вооруженных формирований на Донбассе 18 февраля.

Фото и информация о передаче тела погибшего опубликованы на сайте сепаратистов.

Также сообщается, что одновременно украинской стороне были переданы останки еще одного бойца, погибшего в 2014 году во время боев в районе Луганского аэропорта.

Передача «груза 200» состоялась в районе моста через Северский Донец неподалеку от города Счастье.

Напомним, утром 18 февраля пророссийские вооруженные формирования атаковали позиции ООС вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Под огневым прикрытием мощного артиллерийского огня, российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще пять получили ранения. Одновременно были уничтожены четверо оккупантов, шестеро ранены.

Бой у Хутора Вольный длился около пяти часов. Местные жители вспоминают, что такого по интенсивности обстрела не помнят с 2018 года.

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