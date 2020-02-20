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Украина

Стыдно за Украину: в Минздраве рассказали, как эвакуированных из Китая встречали на Западе

18:53 20 февраля 2020 427
Автобус с эвакуированными украинцами
Инф. «ФАКТОВ»

Оказалось, что Украина — это единственная страна в мире, которая с таким негативом встретила своих граждан, эвакуированных из КНР. Об этом сообщает УНН.

«Одни из первых, кто эвакуировал своих граждан из КНР, это были США и Канада. Они разместили их на базе военных заведений, это были не окруженные казармы, это были общежития для военных, поскольку военные быстро освобождают места. Некоторые страны вообще использовали домашнюю изоляцию. То есть граждан, которых эвакуировали, они попросили оставаться 14 дней в своем доме, и только дважды в день звонить своему профильному врачу … Италия использовала больничное учреждение, большие многопрофильные больницы, где у них была возможность закрыть терапевтическое отделение и использовать для временной изоляции своих граждан», — сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Он также отметил, что Украина — единственная страна, которая негативно отнеслась к возвращению своих граждан из изолированного Уханя.

«И это довольно обидно, и это вызывает определенные недопонимание: почему именно так мы встречаем украинцев», — сказал заместитель министра.

О том, что привело к протестам в Украине, рассказывается в материале главного редактора «ФАКТОВ» Ярослава Жаренова «Коронамайдан в Новых Санжарах: почему это провал власти и что делать всем украинцам».

Фото: скриншот с видео 1+1

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