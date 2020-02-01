Украина

Цены российские, жизнь, как в Зимбабве: стоимость проезда в Донецке выросла в два раза

В так называемой «ДНР» цена проезда в троллейбусах, трамваях и муниципальных автобусах с 1 февраля повысится в два раза — до шести рублей (ранее дончане платили за проезд три рубля), сообщили «мэрии» Донецка и других городов. Стоимость провоза багажа тоже выросла до шести рублей. Штраф за безбилетный проезд — 120 рублей.

И хотя ранее во время прямой линии с жителями главарь «ДНР» Пушилин заявил, что вслед за повышением зарплат и пенсий будет увеличение цены проезда в транспорте, все равно для людей это стало крайне неприятной новостью. «Спасибо, Денис Владимирович, ты прекрасен», — иронично прокомментировал новость житель Донецка.

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В местных пабликах в адрес «властей» пишут очень много, мягко говоря, нелестного.

«Цены российские, а жизнь, как в Зимбабве».

«Проезд дорожает — это хреново. Но то, что народ реально тупеет, это уже никого не смущает?»

«Не „страна“, а помойка».

«Очередное „достижение“. Жить стало лучше, жить стало веселее».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что руководство шахты «Комсомолец Донбасса» в полном составе отправили «на подвал».

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