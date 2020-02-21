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Украина

Пристайко провел встречу с генсеком ООН: что обсуждали

3:38 21 февраля 2020 18
Пристайко и Гутерриш
Инф. «ФАКТОВ»

Анонсировавший возможную дату проведения встречи в «нормандском формате» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко смог донести свою точку зрения на события на Донбассе до генсека ООН Антониу Гуттериша во время встречи в Вашингтон.

Сам факт встречи главный дипломат страны зафиксировал в своем Twitter.

Глава украинской дипломатии, в частности, назвал агрессию РФ против Украины войной против всего мирового порядка.

«Настало время для всех нас быть более объединёнными и видеть агрессию против Украины как войну против всего мирового порядка, которым мы пользовались. Пора миру принять истину и вызов. Чудесный разговор с генсеком ООН Антонио Гуттеришом», — написал Пристайко.

Как известно, 20 февраля в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций состоялось заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. От Украины в прениях принял участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. В ходе своего выступления Пристайко заявил, что Украина рассчитывает на размещение миротворческих сил на неконтролируемом участке границы с Россией.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вчера, 20 февраля восемь северо-балтийских стран выразили решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности нашей страны на заседании Генеральной Ассамблеи ООН во время рассмотрения вопроса «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

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