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Восемь стран поддержали Украину в ООН в день начала российской агрессии
Восемь северо-балтийских стран выразили решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности нашей страны на заседании Генеральной Ассамблеи ООН во время рассмотрения вопроса «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины». Ранее страны ЕС выступили в поддержку Украины в Совбезе ООН.
Об этом пишет Укринформ.
Совместное заявление Эстонии, Дании, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвергии и Швеции озвучил политический директор МИД Эстонии Лембит Уибо.
«Сегодня, в память шестой годовщины трагических событий на Майдане и начала российской агрессии против Украины, северо-балтийские страны подтверждают свою мощную поддержку суверенитета Украины, ее независимости и территориальной целостности в рамках международно признанных границ, в том числе территориальных вод», — акцентировал Уибо.
Как отметил дипломат, северо-балтийские страны осуждают «незаконную аннексию Россией Автономной республики Крым и города Севастополь и решительно настроены проводить политику ЕС в отношении непризнания, в том числе и того, что касается ограничительных мер».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Нью-Йорке проходят дебаты Генеральной ассамблеи ООН, посвященные ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Они заявлены в рамках пункта повестки дня «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины». Вопрос включили по инициативе украинской делегации. В феврале 2019 года Генассамблея ООН уже проводила подобные дебаты. Украинская делегация ожидает многосторонней дискуссии по широкому спектру проблем на оккупированных территориях: политических, безопасности, гуманитарных, экономических, социальных и культурных.
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