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Берите зонтики: синоптики дали "мокрый" прогноз погоды на выходные
В ближайшие выходные в Украине зима напомнит о себе. После почти весенней оттепели начнется небольшое похолодание с дождями и мокрым снегом.
В субботу, 22 февраля, мокрый снег с дождем ожидается в западных и восточных областях, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на востоке — плюс 2, на западе и юге — 7 градусов тепла.
В воскресенье, 23 февраля, дожди «накроют» всю страну, а в Черниговской и Сумской, а также в западных областях возможен мокрый снег, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на востоке ожидается всего плюс 2, а на западе потеплеет до 10 градусов тепла.
По прогнозу заместителя начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Натальи Голени, изменчивая погода продержится до конца февраля. Уже со следующей недели в некоторых областях столбики термометров могут подняться до отметок плюс 10−13 градусов.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Киев с 10 февраля пришла метеорологическая весна. В столице уже установлены шесть температурных рекордов.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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