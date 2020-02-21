Украина готовит новые "минские соглашения": Пристайко сделал важное заявление

Украина

Министр иностранных дел Вадим Пристайко, который в Нью-Йорке встретился с генсеком ООН Антониу Гуттеришем, заявил, что украинская сторона работает над новой редакцией Минских соглашений.

Дипломат отметил, что указанные соглашения должны быть выполнены еще в 2015 году. Продолжающаяся война указывает на необходимость изменения «Минска», который «исчерпал себя», передает «Голос Америки».

По словам Пристайко, работа над обновлением договоренностей продолжается несмотря на публичные заявления России, которая выступает против внесения изменений.

Сейчас, отметил глава МИД, Украина работает над тем, «чтобы заставить всех участников согласиться, что Минские договоренности исчерпали себя и требуют изменений».

«Наверное, со временем будет сгенерирован новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов», — сказал Пристайко.

Напомним, на последней встрече «нормандской четверки» президент Зеленский пытался донести до участников формата тезис о том, что Минские соглашения требуют обновления и корректировки. Его также поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, которая по итогам саммита в Париже, сказала, что Минские договоренности «не окаменевший документ».

Как сообщали «ФАКТЫ», страны Евросоюза — члены Совбеза ООН после заседания совета, на котором обсуждалось выполнение Минских соглашений, выступили с заявлением в поддержку Украины.

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