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Украина

В "Слуге народа" заговорили о выборах в Крыму

9:17 21 февраля 2020 199
Елена Мошенец
Инф. «ФАКТОВ»

Жители оккупированного Крыма могут проголосовать на местных выборах, которые намечены на осень текущего года, в пунктах для голосования на административной границе с полуостровом. Об этом в эфире телеканала ATR заявила нардеп от «Слуги народа» Елена Мошенец.

Она отметила, что нельзя оставить крымчан без местных выборов, однако признала, что провести их на полуострове пока невозможно.

При этом, по ее мнению, создание специальных точек, где можно принять участие в выборах ближе к границе Крыма, наиболее приемлемая ситуация.

Мошенец также считает, что можно попытаться создать определенные условия, для того, чтобы понимать, какие люди хотели бы проголосовать и как они видят эту ситуацию в дальнейшем, если бы имели возможность это сделать.

«Поскольку, что бы мы там не делали, но мы понимаем, что имплементировать условно говоря ту местную власть, которую мы так теоретизовано можем брать, потом на практике будет сложно, пока, пожалуй, невозможно», — цитирует депутата УНИАН.

Елена Мошенец — шеф-редактор ООО «Коммуникационный хаб «Экономика». Живет в Николаеве. 36 лет. В Верховную Раду прошла по списку партии «Слуга народа».

Напомним, Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции заявил, что местные выборы осенью 2020 должны состояться на всей территории Украины, включая оккупированные Донбасс и Крым. По ОРДЛО Зеленский отметил, что Украина готова вести диалог с жителями Донбасса, но не с главарями «ДНР» и «ЛНР».

Фото УНИАН

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