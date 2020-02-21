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Турчинов признал, что колонну Стрелкова-Гиркина надо было уничтожить: сделано резонансное заявление (видео)
Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, возглавлявший после бегства президента Януковича украинское государство, заявил, что летом 2014 года нужно было уничтожить банду Игоря Стрелкова-Гиркина.
Об этом политик заявил в эфире программы «Антиподы» с журналистом Сергеем Ивановым.
«Начнем с того, что я не мог в 2014 году уничтожить колонну Гиркина, потому что в 2014 году я уже снял с себя полномочия Верховного главнокомандующего. Но я считаю, что эту колонну нужно было уничтожить до последнего», — так Турчинов ответил на вопрос журналиста, не жалеет ли он, что в 2014 году не уничтожил людей Гиркина.
Напомним, бывший главарь «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин, одним из первых явился в украинский Славянск «защищать» «русский мир». Позже, уже сбежав с Донбасса, Гиркин признал, что он и его соратники воевали с украинской армией, прикрываясь мирным населением.
Как сообщали «ФАКТЫ», Гиркин является одним из обвиняемых в деле о катастрофе малазийского «Боинга». Экс-боевик не признает обвинения и боится, что его выдадут Нидерландам. Слушания по делу рейса МН17 начнутся в марте 2020 года.
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