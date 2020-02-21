Под Николаевом в гараже взорвался бензобак, погиб мужчина

Происшествия

Вечером 20 февраля в Первомайске Николаевской области пожарным поступило сообщение об оглушительном хлопке, похожем на взрыв, донесшемся из бокса в автогаражном кооперативе «Звезда».

Как сообщили «ФАКТАМ» в ГУ ГСЧС в Николаевской области, туда, на улицу Коротченко, направили два пожарно-спасательных отделения. По предварительным данным, установлено, что во время сварочных работ на баке из-под горючего грузового автомобиля, произошел взрыв, в результате чего один человек погиб на месте, еще двое пострадали.

На месте происшествия возник пожар, который сразу же погасили. Вызванная бригада скорой помощи увезла пострадавших в больницу. К расследованию происшествия также подключились полицейские. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в селе Томашовцы Калушского района Ивано-Франковской. Там на днях в доме взорвался бытовой твердотопливный котел. Пострадали дети трех и пяти лет, а также их 27-летняя мама.

А в Измаиле Одесской области прогремел взрыв в квартире многоэтажки. К счастью, хозяев не было дома.

«ФАКТЫ» писали также о пожаре в Киеве — в здании, где находилась станция технического обслуживания. Во время тушения произошел взрыв, из-за которого пострадал пожарный.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter