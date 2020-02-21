24.27 / 24.48 26.19 / 26.52
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Николаевом в гараже взорвался бензобак, погиб мужчина

13:34 21 февраля 2020 92
бензобак
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Вечером 20 февраля в Первомайске Николаевской области пожарным поступило сообщение об оглушительном хлопке, похожем на взрыв, донесшемся из бокса в автогаражном кооперативе «Звезда».

Как сообщили «ФАКТАМ» в ГУ ГСЧС в Николаевской области, туда, на улицу Коротченко, направили два пожарно-спасательных отделения. По предварительным данным, установлено, что во время сварочных работ на баке из-под горючего грузового автомобиля, произошел взрыв, в результате чего один человек погиб на месте, еще двое пострадали.

На месте происшествия возник пожар, который сразу же погасили. Вызванная бригада скорой помощи увезла пострадавших в больницу. К расследованию происшествия также подключились полицейские. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в селе Томашовцы Калушского района Ивано-Франковской. Там на днях в доме взорвался бытовой твердотопливный котел. Пострадали дети трех и пяти лет, а также их 27-летняя мама.

А в Измаиле Одесской области прогремел взрыв в квартире многоэтажки. К счастью, хозяев не было дома.

«ФАКТЫ» писали также о пожаре в Киеве — в здании, где находилась станция технического обслуживания. Во время тушения произошел взрыв, из-за которого пострадал пожарный.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тонский

Известный российский актер найден мертвым

Тодоренко

«Простите»: Регина Тодоренко оправдалась за неприкрытое причинное место (фото)

Протесты в Новых Санжарах

Задержания протестующих и круглосуточная охрана санатория: что происходит в Новых Санжарах

Анатолий Гриценко

Гриценко ответил по поводу приговора "за терроризм" в России

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер