Украина

В России "поймали" украинский поезд с больной китаянкой и отцепили целый вагон: в УЗ дали комментарий

После протестов в Новых Санжарах, куда привезли на карантин здоровых украинцев из китайского Уханя, эта тема стала одной из центральных не только в Украине, но и в других странах, в том числе и в России.

Новым поводом для продолжения шабаша, устроенном в пропагандистских росСМИ, стала сообщение об отцеплении вагона поезда № 6 Киев — Москва, в котором ехала гражданка Китая с симптомами респираторного заболевания. На российских телеканалах даже устроили прямую трансляцию с вокзала, на который прибывал поезд. Также российские ресурсы сообщают, что 20 пассажиров, ехавших в отцепленном вагоне, отправили на карантин.

Тем временем в «Укрзалізниці», подтвердив факт отцепления вагона, заявили, что это произошло на станции в российском Брянске. «Основной состав поезда прибыл в конечный пункт назначения — города Москва», — сообщили в госкомпании и добавили, что украинская сторона обратилась за официальной информацией к россиянам.

«Дальнейшие действия по процедуре возврата поезда в Украину определяются. Санитарные мероприятия будут обеспечены как по бригаде, так и по подвижному составу поезда», — заявили в «Укрзалізниці».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России, в отличие от Украины, первые случаи инфицирования коронавирусом подтвердились еще в конце января этого года. А из инфекционной больницы в Санкт-Петербурге сбегали россияне, отправленные на карантин для предотвращения новых заболеваний.

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