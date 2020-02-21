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Коронавирус убил в Китае еще 118 человек
В Китае число жертв нового коронавируса, от которого удалось спасти украинских граждан, возросло до 2236. Об этом сообщил в пятницу Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, пишет ТАСС.
По данным комитета, за сутки были зафиксированы 118 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР превысило 75,4 тыс. человек, увеличившись за сутки на 889.
В то же время за сутки из больницы были выписаны 2109 людей, общее же число выздоровевших составило 18 264 человека.
Китайские власти отметили, что на территории 31 провинции в настоящее время больны 54 965 человек, состояние 11,6 тыс. из которых оценивается как тяжелое.
Наибольшее число летальных исходов было зарегистрировано в провинции Хубэй — 115 случаев. Всего в провинции, где в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка коронавируса, отмечено 62,4 тыс. случаев заражения. Более 1,4 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что итогом акций протеста в четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области против приема эвакуированных из китайского Уханя стали травмы более 10 правоохранителей и одного гражданского. По итогам нападения открыто два уголовных производства.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..