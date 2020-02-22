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Поход Шнурова в большую политику изобразили яркой карикатурой
Решение российского музыканта, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова уйти в политику метко изобразил известный украинский карикатурист Андрей Петренко. Новое произведение он опубликовал в Twitter.
Как писали «ФАКТЫ», ранее музыкант стал членом прокремлевской «Партии роста». Как сообщают «Открытые медиа», Шнурова приняли в партию, получив прямое указание из администрации президента России Владимира Путина. А председатель партии Борис Титов, говорят, дал понять, что Шнуров возглавит список «Партии роста» на выборах в Госдуму.
Пришел Шнуров на заседание партии в представительном костюме, выступал, почти не вынимая рук из карманов, а после этого выступил перед журналистами. И пока одни СМИ вспоминают Шнурову его песню «Выборы», другие уже видят в нем будущего президента.
Ранее Шнуров в новом стихотворении высмеял пособника террористов Донбасса Захара Прилепина с его новой партией.
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