24.85 / 25.11 27.41 / 27.76
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

Воевал на диване: Шнуров острым стихом высмеял Прилепина с его новой партией

15:29 2 февраля 2020 78
Сергей Шнуров
Инф. «ФАКТОВ»

Известный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение новой партии «За правду». Произведение он опубликовал в своем Instagram.

Председателем партии на съезде одноименного движения был избран писатель, убивавший украинцев на Донбассе, Захар Прилепин. Именно о нем музыкант и высказался в своем стихотворении.

«Там компашка — то, что надо (креативный элемент). Ладная, как тачка Lada. За рулем — писатель-мент», — написал Шнуров, делая отсылку к прошлому Прилепина, служившего в МВД.

Был попом, потом интерном,
Но всегда топил за власть.
Помотало сильно верно,
И веревочка свилась.
Звали его вроде Ваня,
Только что снимался в шоу,
Воевал он на диване,
Выпивал на посошок.
Щас в «за правде» или где?
Правда что ли «правду» ищет?
Стал смотрящим по еде,
То есть, по духовной пище.
Там компашка, то что надо,
(Креативный элемент)
Ладная, как тачка Лада,
За рулём писатель — мент.
Едут, песни распевая.
Господи благослови!
Эх, дорожка фронтовая,
Вдоль дороги соловьи.
Сотню жмут из Лады с гаком,
В ней созвездие имён.
Сочинить так мог Булгаков
Пьесу про конец времён.
Персонажи — дурно аж,
Весь гротеск и буффонада,
Что не личность, то типаж.
В прочем, так нам всем и надо.
Что ревешь, как будто дура,
Нет ещё пока помин!
Наша вся литература,
Воплощается, аминь!
Шило в сахаре не скроешь,
И оркестр грянет туш!
Снова восстают герои
Свеже-полумёртвых душ.
БоронА послушна плугу,
Всё пойдёт на перегной.
И опять гулять по кругу
Бесконечности дурной.

Отметим, что в Москве 1 февраля на учредительном съезде движения «За правду» была создана одноименная партия. Также было проведено голосование за кандидатуру Прилепина на должность председателя партии, которая была одобрена большинством голосом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Карен Чухаджян Сергей Воробьев

Украинский боксер избил не знавшего поражений россиянина на его же территории (фото, видео)

Ужасная находка: в Киеве из Днепра вытащили окровавленную голову (фото 18+)

Ужасная находка: в Киеве из Днепра вытащили окровавленную голову (фото 18+)

автобусы в Донецке

Цены российские, жизнь, как в Зимбабве: стоимость проезда в Донецке выросла в два раза

погода

Ударят сильные морозы: синоптик озвучил прогноз погоды на февраль

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер