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Воевал на диване: Шнуров острым стихом высмеял Прилепина с его новой партией
Известный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение новой партии «За правду». Произведение он опубликовал в своем Instagram.
Председателем партии на съезде одноименного движения был избран писатель, убивавший украинцев на Донбассе, Захар Прилепин. Именно о нем музыкант и высказался в своем стихотворении.
«Там компашка — то, что надо (креативный элемент). Ладная, как тачка Lada. За рулем — писатель-мент», — написал Шнуров, делая отсылку к прошлому Прилепина, служившего в МВД.
Был попом, потом интерном,
Но всегда топил за власть.
Помотало сильно верно,
И веревочка свилась.
Звали его вроде Ваня,
Только что снимался в шоу,
Воевал он на диване,
Выпивал на посошок.
Щас в «за правде» или где?
Правда что ли «правду» ищет?
Стал смотрящим по еде,
То есть, по духовной пище.
Там компашка, то что надо,
(Креативный элемент)
Ладная, как тачка Лада,
За рулём писатель — мент.
Едут, песни распевая.
Господи благослови!
Эх, дорожка фронтовая,
Вдоль дороги соловьи.
Сотню жмут из Лады с гаком,
В ней созвездие имён.
Сочинить так мог Булгаков
Пьесу про конец времён.
Персонажи — дурно аж,
Весь гротеск и буффонада,
Что не личность, то типаж.
В прочем, так нам всем и надо.
Что ревешь, как будто дура,
Нет ещё пока помин!
Наша вся литература,
Воплощается, аминь!
Шило в сахаре не скроешь,
И оркестр грянет туш!
Снова восстают герои
Свеже-полумёртвых душ.
БоронА послушна плугу,
Всё пойдёт на перегной.
И опять гулять по кругу
Бесконечности дурной.
Отметим, что в Москве 1 февраля на учредительном съезде движения «За правду» была создана одноименная партия. Также было проведено голосование за кандидатуру Прилепина на должность председателя партии, которая была одобрена большинством голосом.
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