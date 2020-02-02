Воевал на диване: Шнуров острым стихом высмеял Прилепина с его новой партией

Культура и искусство

Известный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение новой партии «За правду». Произведение он опубликовал в своем Instagram.

Председателем партии на съезде одноименного движения был избран писатель, убивавший украинцев на Донбассе, Захар Прилепин. Именно о нем музыкант и высказался в своем стихотворении.

«Там компашка — то, что надо (креативный элемент). Ладная, как тачка Lada. За рулем — писатель-мент», — написал Шнуров, делая отсылку к прошлому Прилепина, служившего в МВД.

Был попом, потом интерном,

Но всегда топил за власть.

Помотало сильно верно,

И веревочка свилась.

Звали его вроде Ваня,

Только что снимался в шоу,

Воевал он на диване,

Выпивал на посошок.

Щас в «за правде» или где?

Правда что ли «правду» ищет?

Стал смотрящим по еде,

То есть, по духовной пище.

Там компашка, то что надо,

(Креативный элемент)

Ладная, как тачка Лада,

За рулём писатель — мент.

Едут, песни распевая.

Господи благослови!

Эх, дорожка фронтовая,

Вдоль дороги соловьи.

Сотню жмут из Лады с гаком,

В ней созвездие имён.

Сочинить так мог Булгаков

Пьесу про конец времён.

Персонажи — дурно аж,

Весь гротеск и буффонада,

Что не личность, то типаж.

В прочем, так нам всем и надо.

Что ревешь, как будто дура,

Нет ещё пока помин!

Наша вся литература,

Воплощается, аминь!

Шило в сахаре не скроешь,

И оркестр грянет туш!

Снова восстают герои

Свеже-полумёртвых душ.

БоронА послушна плугу,

Всё пойдёт на перегной.

И опять гулять по кругу

Бесконечности дурной.

Отметим, что в Москве 1 февраля на учредительном съезде движения «За правду» была создана одноименная партия. Также было проведено голосование за кандидатуру Прилепина на должность председателя партии, которая была одобрена большинством голосом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter