- 11:36 В полиции раскрыли подробности трагедии в доме министра времен Януковича
- 11:23 В Одессе BMW и Toyota не поделили дорогу: есть пострадавшие
- 11:18 Где смотреть онлайн чемпионский бой Беринчик — Сармьенто: расписание трансляций
- 11:11 Инкубационный период коронавируса COVID-19 может составлять 27 дней: сделано важное заявление
- 10:58 Полтавщина провожает в последний путь 22-летнего Максима Хитайлова, погибшего во время боя под Золотым
- 10:33 Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция женской и мужской эстафет на чемпионате мира
- 10:33 Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО
- 10:12 Нацотбор на «Евровидение-2020»: где и когда смотреть финал
- 10:08 В Киеве пьяный водитель Volkswagen врезался в магазин на заправке: эксклюзивные фото с места ЧП
- 09:58 Боевики снова пытались прорваться через линию разграничения на Донбассе: есть потери
- 09:57 В отеле, где живет сборная России по биатлону, итальянская полиция ранним утром провела обыски
- 09:40 На территории школы под Запорожьем нашли смертельно опасный тайник
Инкубационный период коронавируса COVID-19 может составлять 27 дней: сделано важное заявление
Новый китайский коронавирус COVID-19 возможно более заразен, чем считалось ранее. С таким заявлением выступили власти китайской провинции Хубэй, наиболее пострадавшей от вспышки заболевания.
Ранее считалось, что инкубационный период вируса составляет 14 дней, то есть двухнедельного карантина хватит, чтобы выявить носителя. Теперь оказалось, что инкубационный период коронавируса COVID-19 может составлять 27 дней. Об этом свидетельствует недавний инцидент в провинции Хубэй.
Как сообщили китайские врачи, 21 февраля они выявили 70-летнего мужчину с положительным результатом на коронавирус. Значительный интерес представляет тот факт, что последние 27 дней мужчина не контактировал с носителями вируса. 24 января гражданин находился в северо-западной части провинции Хубэй, где навещал больную сестру. После этого мужчина не ощущал никаких подозрительных симптомов вплоть до 20 февраля, когда поднялась температура. 21 февраля тест подтвердил заражение коронавирусом.
В Китае признают, что если сведения о более длительном инкубационном периоде вируса подтвердятся, то придется пересмотреть весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии.
Напомним, в Китае на карантин был закрыт город Ухань, рынок в котором называют источником распространения инфекции. Украинцев, прибывших на родину из Китая, поместили в санаторий на 14-дневную обсервацию.
Фото un.org
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!