Инкубационный период коронавируса COVID-19 может составлять 27 дней: сделано важное заявление

Здоровье и медицина

Новый китайский коронавирус COVID-19 возможно более заразен, чем считалось ранее. С таким заявлением выступили власти китайской провинции Хубэй, наиболее пострадавшей от вспышки заболевания.

Ранее считалось, что инкубационный период вируса составляет 14 дней, то есть двухнедельного карантина хватит, чтобы выявить носителя. Теперь оказалось, что инкубационный период коронавируса COVID-19 может составлять 27 дней. Об этом свидетельствует недавний инцидент в провинции Хубэй.

Как сообщили китайские врачи, 21 февраля они выявили 70-летнего мужчину с положительным результатом на коронавирус. Значительный интерес представляет тот факт, что последние 27 дней мужчина не контактировал с носителями вируса. 24 января гражданин находился в северо-западной части провинции Хубэй, где навещал больную сестру. После этого мужчина не ощущал никаких подозрительных симптомов вплоть до 20 февраля, когда поднялась температура. 21 февраля тест подтвердил заражение коронавирусом.

В Китае признают, что если сведения о более длительном инкубационном периоде вируса подтвердятся, то придется пересмотреть весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии.

Напомним, в Китае на карантин был закрыт город Ухань, рынок в котором называют источником распространения инфекции. Украинцев, прибывших на родину из Китая, поместили в санаторий на 14-дневную обсервацию.

Фото un.org

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