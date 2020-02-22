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Где автокресло? В сети разгорелись споры вокруг фото горе-матери в Киеве

18:40 22 февраля 2020 183
Где автокресло? В сети разгорелись споры вокруг фото горе-матери в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось фотосвидетельство очередного нарушения нормы закона о перевозке маленьких детей исключительно в автокреслах. Снимок опубликовали в паблике Киев Оперативный.

В кадр попал ребенок, которому «заботливая» мамочка-водитель разрешила высунуть голову из окна автомобиля, движущемуся по Южному мосту в столице. Причем понятно, что малыш сидит у нее же на руках.

Мнения комментаторов в сети неожиданно разделились.

Так, одни решили, что ребенка укачало, поэтому мама таким образом его «проветривала».

Другие же рассказывали, что могло случиться, если бы авто попало в ДТП.

«Знаете, что я делала в таких случаях? Ехала дальше и искала возможность остановиться», — поделилась собственным опытом одна из мам.

«Уже вижу, как от ласкового и нежного удара срабатывают подушки безопасности…», -написал пользователь с ником Эдуард.

«В Фастовском районе все так ездят… а потом всем миром собирают деньги, на спасение в реанимации», — поддержала его Наталья Старицкая.

Напомним, ранее сеть возмутило фото перевозки ребенка на плечах у папы-велосипедиста в Киеве.

А во Львове оскандалилась служба такси, отказавшаяся везти женщину с трехлетним ребенком, даже когда мама предложила установить в салоне собственное автокресло.

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Где автокресло? В сети разгорелись споры вокруг фото горе-матери в Киеве

Где автокресло? В сети разгорелись споры вокруг фото горе-матери в Киеве

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