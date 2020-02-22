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Где автокресло? В сети разгорелись споры вокруг фото горе-матери в Киеве
В сети появилось фотосвидетельство очередного нарушения нормы закона о перевозке маленьких детей исключительно в автокреслах. Снимок опубликовали в паблике Киев Оперативный.
В кадр попал ребенок, которому «заботливая» мамочка-водитель разрешила высунуть голову из окна автомобиля, движущемуся по Южному мосту в столице. Причем понятно, что малыш сидит у нее же на руках.
Мнения комментаторов в сети неожиданно разделились.
Так, одни решили, что ребенка укачало, поэтому мама таким образом его «проветривала».
Другие же рассказывали, что могло случиться, если бы авто попало в ДТП.
«Знаете, что я делала в таких случаях? Ехала дальше и искала возможность остановиться», — поделилась собственным опытом одна из мам.
«Уже вижу, как от ласкового и нежного удара срабатывают подушки безопасности…», -написал пользователь с ником Эдуард.
«В Фастовском районе все так ездят… а потом всем миром собирают деньги, на спасение в реанимации», — поддержала его Наталья Старицкая.
Напомним, ранее сеть возмутило фото перевозки ребенка на плечах у папы-велосипедиста в Киеве.
А во Львове оскандалилась служба такси, отказавшаяся везти женщину с трехлетним ребенком, даже когда мама предложила установить в салоне собственное автокресло.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?