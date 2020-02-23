Король вернулся, – Тайсон Фьюри

Спорт

Бой-реванш между супертяжеловесами американцем Деонтеем Уайлдером (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья) и британцем Тайсоном Фьюри (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 ничья) завершился досрочно в седьмом раунде, когда команда американца выбросила полотенце с призывом остановить поединок.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

После боя, несмотря на все провокационные реплики, произнесенные в последние дни, победитель отдал должное своему сопернику. «Я благодарен моему Господу Иисусу Христу. Хочу выразить огромное уважение Деонтею Уайлдеру. Он вышел сегодня вечером в ринг и действительно показал сердце чемпиона. Уайлдер — воин, он вернется и снова станет чемпионом. Но я скажу, что король вернулся на трон. Я обещал, что спою песню сегодня вечером, не так ли? Тогда я перехожу к исполнению песни „American Pie“ (известный хит фолк-рок исполнителя 1970-х Дона Маклина, в 2000-х перепетый Мадонной. — Авт.)», — сказал в послематчевом комментарии Тайсон.

Уайлдер, естественно, выглядел подавленным. «Даже величайшие боксеры совершали камбэки, это всего лишь часть бокса. Мы должны принимать его таким, какой он есть. Никаких оправданий за сегодняшний бой. В следующий раз мы вернемся еще сильнее. Золотые времена в боксе — это когда лучшие дерутся с лучшими», — сказал американец.

ВИДЕО НОКАУТА

ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Деонтей Уайлдер откровенно рассказал о мыслях о самоубийстве на заре профессиональной карьеры.

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