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- 08:38 Уайлдер – Фьюри: полное видео боя
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- 08:08 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.23 февраля 2020
Король вернулся, – Тайсон Фьюри
Бой-реванш между супертяжеловесами американцем Деонтеем Уайлдером (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья) и британцем Тайсоном Фьюри (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 ничья) завершился досрочно в седьмом раунде, когда команда американца выбросила полотенце с призывом остановить поединок.
После боя, несмотря на все провокационные реплики, произнесенные в последние дни, победитель отдал должное своему сопернику. «Я благодарен моему Господу Иисусу Христу. Хочу выразить огромное уважение Деонтею Уайлдеру. Он вышел сегодня вечером в ринг и действительно показал сердце чемпиона. Уайлдер — воин, он вернется и снова станет чемпионом. Но я скажу, что король вернулся на трон. Я обещал, что спою песню сегодня вечером, не так ли? Тогда я перехожу к исполнению песни „American Pie“ (известный хит фолк-рок исполнителя 1970-х Дона Маклина, в 2000-х перепетый Мадонной. — Авт.)», — сказал в послематчевом комментарии Тайсон.
Уайлдер, естественно, выглядел подавленным. «Даже величайшие боксеры совершали камбэки, это всего лишь часть бокса. Мы должны принимать его таким, какой он есть. Никаких оправданий за сегодняшний бой. В следующий раз мы вернемся еще сильнее. Золотые времена в боксе — это когда лучшие дерутся с лучшими», — сказал американец.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Деонтей Уайлдер откровенно рассказал о мыслях о самоубийстве на заре профессиональной карьеры.
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