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С Масленицей 2020: красивые открытки и поздравления
В понедельник, 24 февраля, в Украине начинают праздновать Масленицу. До 1 марта люди будут поздравлять друг друга и угощать блинами.
«ФАКТЫ» сделали для вас подборку открыток и поздравлений.
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Масленица снова к нам пришла!
Пусть смеется солнышко с небес!
Отложи заботы и дела,
Нынче время праздничных чудес!
Крепкий чай, душистые блины
Пусть украсят стол сегодня твой,
Дни пускай еще и холодны,
Но все дышит молодой весной!
***
Всех с Масленицей!
В дверь весна стучится,
Зима свои позиции сдает.
Пускай плохого в жизни не случится,
А радость всегда рядышком идет.
Весну блинами пышными встречайте,
Пусть будет угощенья полный стол.
Печаль гоните, киснуть прекращайте,
Пускай улыбка освещает взор.
***
Масленица в дом пришла,
И поверья принесла:
Блинчики с икоркой красной —
Будет жизнь у вас прекрасной!
А в сметанку окуните —
Отпуск будет ваш на Крите!
Чтобы сладкой жизнь была,
Блин в медок — и все дела!
***
Запах сливочного масла,
И блины пекут везде.
Масленица так прекрасна,
И конец пришел зиме.
Поздравляем, поздравляем
Мы с приходом вас весны.
Счастья, солнца вам желаем,
Пусть исполнятся мечты.
Угостятся пусть блинами
Все соседи и родня.
Попрощайтесь со снегами —
Пусть капелями звенят.
***
Наступают проводы зимы.
В Масленицу все пекут блины.
Хочется весны, ее тепла,
Хочется улыбок и добра.
Пусть от вас уходят холода,
Пусть растают горе и беда,
Пусть веселье постучится в дом
И надолго приживется в нём.
Пусть простите вы, простят и вас,
И счастливым будет каждый час.
Ранее мы публиковали рецепты цветных блинов.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.