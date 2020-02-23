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Общество и люди

С Масленицей 2020: красивые открытки и поздравления

10:49 23 февраля 2020 210
Масленица
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В понедельник, 24 февраля, в Украине начинают праздновать Масленицу. До 1 марта люди будут поздравлять друг друга и угощать блинами.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку открыток и поздравлений.

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Масленица снова к нам пришла!
Пусть смеется солнышко с небес!
Отложи заботы и дела,
Нынче время праздничных чудес!

Крепкий чай, душистые блины
Пусть украсят стол сегодня твой,
Дни пускай еще и холодны,
Но все дышит молодой весной!

Масленица 2020

***
Всех с Масленицей!
В дверь весна стучится,
Зима свои позиции сдает.
Пускай плохого в жизни не случится,
А радость всегда рядышком идет.
Весну блинами пышными встречайте,
Пусть будет угощенья полный стол.
Печаль гоните, киснуть прекращайте,
Пускай улыбка освещает взор.

Масленица 2020

***
Масленица в дом пришла,
И поверья принесла:
Блинчики с икоркой красной —
Будет жизнь у вас прекрасной!

А в сметанку окуните —
Отпуск будет ваш на Крите!
Чтобы сладкой жизнь была,
Блин в медок — и все дела!

Масленица 2020
***
Запах сливочного масла,
И блины пекут везде.
Масленица так прекрасна,
И конец пришел зиме.

Поздравляем, поздравляем
Мы с приходом вас весны.
Счастья, солнца вам желаем,
Пусть исполнятся мечты.

Угостятся пусть блинами
Все соседи и родня.
Попрощайтесь со снегами —
Пусть капелями звенят.

Масленица 2020
***
Наступают проводы зимы.
В Масленицу все пекут блины.
Хочется весны, ее тепла,
Хочется улыбок и добра.
Пусть от вас уходят холода,
Пусть растают горе и беда,
Пусть веселье постучится в дом
И надолго приживется в нём.
Пусть простите вы, простят и вас,
И счастливым будет каждый час.

Масленица 2020

Ранее мы публиковали рецепты цветных блинов.

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