Общество и люди

С Масленицей 2020: красивые открытки и поздравления

В понедельник, 24 февраля, в Украине начинают праздновать Масленицу. До 1 марта люди будут поздравлять друг друга и угощать блинами.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку открыток и поздравлений.

Масленица снова к нам пришла!

Пусть смеется солнышко с небес!

Отложи заботы и дела,

Нынче время праздничных чудес!

Крепкий чай, душистые блины

Пусть украсят стол сегодня твой,

Дни пускай еще и холодны,

Но все дышит молодой весной!

***

Всех с Масленицей!

В дверь весна стучится,

Зима свои позиции сдает.

Пускай плохого в жизни не случится,

А радость всегда рядышком идет.

Весну блинами пышными встречайте,

Пусть будет угощенья полный стол.

Печаль гоните, киснуть прекращайте,

Пускай улыбка освещает взор.

***

Масленица в дом пришла,

И поверья принесла:

Блинчики с икоркой красной —

Будет жизнь у вас прекрасной!

А в сметанку окуните —

Отпуск будет ваш на Крите!

Чтобы сладкой жизнь была,

Блин в медок — и все дела!



***

Запах сливочного масла,

И блины пекут везде.

Масленица так прекрасна,

И конец пришел зиме.

Поздравляем, поздравляем

Мы с приходом вас весны.

Счастья, солнца вам желаем,

Пусть исполнятся мечты.

Угостятся пусть блинами

Все соседи и родня.

Попрощайтесь со снегами —

Пусть капелями звенят.



***

Наступают проводы зимы.

В Масленицу все пекут блины.

Хочется весны, ее тепла,

Хочется улыбок и добра.

Пусть от вас уходят холода,

Пусть растают горе и беда,

Пусть веселье постучится в дом

И надолго приживется в нём.

Пусть простите вы, простят и вас,

И счастливым будет каждый час.

Ранее мы публиковали рецепты цветных блинов.

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