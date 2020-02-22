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Общество и люди

Масленица 2020: поздравления и открытки

14:58 22 февраля 2020 17
Масленица
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

С 24 февраля до 1 марта, перед Великим постом, в Украине будут печь блины и праздновать Масленицу.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить друзей с Масленицей и пожелать сладкой жизни.

Читайте также: Тонкие и никогда не рвутся: уникальный рецепт блинов на Масленицу от известного телеведущего

Масленица

Ах, Масленица, Масленица
В дома наши пришла
И много-много блинчиков
С собою принесла!

В сундук сложила также
И счастье, и добро.
Пришла, сказала важно:
«Все будет хорошо»!

Масленица
***
Масленица к нам пришла
И веселье принесла!
Всем желаю нагуляться,
Блинов вкусных наедаться!

Будем песни петь, плясать,
Чтоб еще счастливей стать,
Чтобы в каждый дом добро
Вместе с праздником пришло!

Масленица
***
Масленица светлая
Принесла приветливо
Блинчики душистые,
Солнечно-искристые.

Пусть деньки весенние
Дарят лишь везение,
Счастье, процветание,
Взаимопонимание.

Пусть весь мир, как радуга,
Ярким будет, радостным,
Сладким, словно блинчики,
Добрым и улыбчивым!

Масленица
***
Вкусных блинов вам,
С икрой, со сметаной,
С медом и маслом,
С припёком румяным!

Неделю веселья,
Широких гуляний,
Весны пробужденья,
С зимою прощаний!

Пусть праздник 7 дней
Летит каруселью,
Неся не мороз нам,
А вея капелью.

Пусть счастья улыбка
Не сходит с лица,
И радостной будет
Масленица!
Масленица

***
Масленица! Радостные лица!
Праздник не во сне, а наяву.
Будем печь блины и веселиться,
Зиму провожать, встречать весну!

Пусть идет все в жизни — как по маслу,
Солнечными будут наши дни,
Будет много радости и счастья.
Прочь, зима! Весна, скорей приди!

Напомним, что 23 февраля День ангела у Галины. Не забудьте поздравить именинниц.

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