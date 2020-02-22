Масленица 2020: поздравления и открытки

Общество и люди

С 24 февраля до 1 марта, перед Великим постом, в Украине будут печь блины и праздновать Масленицу.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить друзей с Масленицей и пожелать сладкой жизни.

Ах, Масленица, Масленица

В дома наши пришла

И много-много блинчиков

С собою принесла!

В сундук сложила также

И счастье, и добро.

Пришла, сказала важно:

«Все будет хорошо»!



***

Масленица к нам пришла

И веселье принесла!

Всем желаю нагуляться,

Блинов вкусных наедаться!

Будем песни петь, плясать,

Чтоб еще счастливей стать,

Чтобы в каждый дом добро

Вместе с праздником пришло!



***

Масленица светлая

Принесла приветливо

Блинчики душистые,

Солнечно-искристые.

Пусть деньки весенние

Дарят лишь везение,

Счастье, процветание,

Взаимопонимание.

Пусть весь мир, как радуга,

Ярким будет, радостным,

Сладким, словно блинчики,

Добрым и улыбчивым!



***

Вкусных блинов вам,

С икрой, со сметаной,

С медом и маслом,

С припёком румяным!

Неделю веселья,

Широких гуляний,

Весны пробужденья,

С зимою прощаний!

Пусть праздник 7 дней

Летит каруселью,

Неся не мороз нам,

А вея капелью.

Пусть счастья улыбка

Не сходит с лица,

И радостной будет

Масленица!



***

Масленица! Радостные лица!

Праздник не во сне, а наяву.

Будем печь блины и веселиться,

Зиму провожать, встречать весну!

Пусть идет все в жизни — как по маслу,

Солнечными будут наши дни,

Будет много радости и счастья.

Прочь, зима! Весна, скорей приди!

Напомним, что 23 февраля День ангела у Галины. Не забудьте поздравить именинниц.

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