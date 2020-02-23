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Украина

Так рекомендует ВОЗ: в Минздраве сделали важное заявление о карантине в Новых Санжарах

17:54 23 февраля 2020 36
обсервация в Новых Санжарах
Инф. «ФАКТОВ»

Срок обсервации эвакуированных украинцев из Уханя, которые находятся в Новых Санжарах, составит 14 дней и менять его пока не будут. Такое заявление на брифинге 23 февраля сделал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сославшись на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По его словам, если в течение обсервации у кого-то из находящихся на карантине будут проявляться симптомы коронавируса, он будет госпитализирован.

Отметим, китайские медики выяснили, что инкубационный период коронавируса составляет не 14 дней, как считалось ранее, а может продолжаться до 24 дней. Новые сроки инкубационного периода коронавируса опубликовали в исследовании доктора Чжун Наньшань.

ВОЗ пока не отреагировала на исследования и новую оценку инкубационного периода коронавируса. Все страны, где введены карантинные мероприятия, по-прежнему ориентируются на 14-дневный срок наблюдения за помещенными в него лицами.

Журналист Александр Махов, который находится в Новых Санжарах, показал, как доставляют еду эвакуированным из Уханя.

Напомним, постояльцев медицинского центра «Новые Санжары» рассматривают как здоровых людей на обсервации, а не как заболевших на карантине. В том же санатории вместе с эвакуированными на 14 дней поселилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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