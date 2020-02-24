Общество и люди

Украинский журналист в прямом эфире признался, что у него ВИЧ: его поддержали в соцсети

Журналист, креативный продюсер ТРК «Київ» Евгений Лесной 12 лет живет с ВИЧ. На днях в прямом эфире он впервые рассказал об этом. Своим признанием он решил бороться с негативным выделением общества ВИЧ-инфицированных.



«Вы знаете, многие люди считают, что стигматизация, непонимание ВИЧ-инфицированных возникают из-за того, что многие известные люди не признают, что являются ВИЧ-инфицированными. Вот сейчас я признаю себя ВИЧ-инфицированным. Я уже 12 лет живу с ВИЧ. Я креативный продюсер канала „Киев“, для кого-то известный журналист. Это — серьезное заявление», — сказал Лесной.

Евгений Лесной родился и вырос в России. Там многие его друзья не знают, что он живет с ВИЧ. По его мнению, Украина в этом случае очень толерантная страна.

После этого признания в сети появились слова понимания и поддержки.



«Знаете, мужество иногда способно выглядеть именно так. Потому что есть темы, о которых говорить не принято. Более того — мистическое сознание заставляет всех отмахиваться от диагнозов. …Женя — это пример того, что с ВИЧ можно жить. Быть успешным. Строить карьеру. И не подвергать риску ни себя, ни окружающих», — написал журналист Павел Казарин.

Ярослав Куц вспомнил, что Лесной -это тот россиянин, который один из первых вышел на Красную площадь протестовать против решения Госдумы разрешить использовать российские войска на территории Украины.

Люди благодарят Лесного за мужество признания и желают здоровья.

Напомним, по данным ООН, Украина находится на втором месте по распространению ВИЧ-инфекции в Европе. Среди регионов первенство удерживает Одесса.

Как сообщали «ФАКТЫ», Окружной административный суд Киева разрешил ВИЧ-позитивным людям усыновлять детей, признав незаконным и недействительным запрещающий пункт приказа министерства здравоохранения.

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