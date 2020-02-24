- 09:55 Пенсию более 10 тысяч гривен получают 260 тысяч украинцев (документ)
- 09:53 Где смотреть онлайн «Челси» — «Бавария»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 09:51 «Нам пытаются впарить чужое»: известный певец разгневался из-за нацотбора на "Евровидение"
- 09:45 Непогода в Украине оставила без света более 250 населенных пунктов
- 09:32 В Черное море вошел американский ракетный эсминец Ross
- 09:29 Премьер Гончарук заявил, что заработать на квартиру в Украине можно продажей наркотиков
- 09:29 В Италии ширится паника в связи с коронавирусом: закрыты театры, соборы, школы
- 09:16 Заливщик льда стал в ворота команды НХЛ и сотворил сенсацию: этот день он запомнит навсегда
- 09:15 Во всем виновата Украина: генерал указал на циничную тактику Путина на Донбассе
- 09:03 «В Антарктиде, попарившись в бане, я окунулась в ледяной воде — и чуть ли не на крыльях летала!»
- 09:00 В Киеве на Сырце прямо посреди улицы забил "гейзер"
- 08:51 Серость и бездарность торжествуют: Макаревич рассказал, что его раздражает в России
Канары накрыла сильнейшая песчаная буря: впечатляющее фото из космоса (видео)
Канарские острова накрыла сильнейшая с 2002 года песчаная буря. Взвешенная пыль, принесенная ветром из африканской пустыни Сахары, резко ухудшила видимость и придала небу оранжевый цвет.
Были закрыты три канарских аэропорта, в которых застряли тысячи пассажиров. Приостановка работы аэропортов «Гран-Канария», «Тенерифе Южный» и «Тенерифе Северный» затронула в общей сложности около 230 рейсов. Их работа уже постепенно восстанавливается.
Как пишет издание Metro, песчаная буря видна была даже из космоса. В сети появился спутниковый снимок, на котором видно, как острова затягивает пылевой тучей.
@BBCNews just an update for you on the sandstorm in Gran Canaria #CalimaCanarias pic.twitter.com/HCCXXoX79u— Simon Freeman (@simonfredman73) February 23, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на город в США обрушилась мощная пыльная буря.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...