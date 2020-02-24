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Канары накрыла сильнейшая песчаная буря: впечатляющее фото из космоса (видео)

8:48 24 февраля 2020 302
Песчаная буря
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Канарские острова накрыла сильнейшая с 2002 года песчаная буря. Взвешенная пыль, принесенная ветром из африканской пустыни Сахары, резко ухудшила видимость и придала небу оранжевый цвет.

Были закрыты три канарских аэропорта, в которых застряли тысячи пассажиров. Приостановка работы аэропортов «Гран-Канария», «Тенерифе Южный» и «Тенерифе Северный» затронула в общей сложности около 230 рейсов. Их работа уже постепенно восстанавливается.

Как пишет издание Metro, песчаная буря видна была даже из космоса. В сети появился спутниковый снимок, на котором видно, как острова затягивает пылевой тучей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на город в США обрушилась мощная пыльная буря.


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