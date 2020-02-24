Отведи Господь: в Донецке шокированы новым указом главаря "ДНР" Пушилина

Украина

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» об учреждении знака отличия «За заслуги перед Донецкой народной республикой».

Эта «награда» может вручаться как жителям оккупированной территории, так и гражданам других государств и лицам без гражданства «за особые заслуги в гуманитарной сфере, благотворительности, правозащитной работе, значительный вклад в различные сферы жизни, включая науку, культуру, дипломатию, оборону (!) и безопасность» недореспублики, сказано на официальном сайте кремлевской марионетки.

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В местных пабликах очень жестко отреагировали на «указ».

«Себе на лоб пусть присобачит эту награду».

«Можно было сразу Чичериной вручить, пока не уехала».



«В какую ж… пу засунуть эту „награду“? Дениска, очнись, Суркова уже нет. Скоро и ты тоже будешь славным „героем“, как и все остальные. Республике нужно кому-то памятники ставить, а план еще не выполнен».

«Эту «награду» нужно вручить всем, проживающим здесь. Плюс премиальные за мужество нахождения в этом «раю».

«Денис Валерьевич, вы ничем не запомнитесь кроме как раздачи «наград».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что медицинское обслуживание в ОРДО почти стопроцентно станет платным.

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