На Донбассе отключили "глушилки" российских телеканалов: Турчинов выступил с громким заявлением

Украина

Полгода назад система блокировки сигналов, блокировавших российские массмедиа и СМИ, вещающих с временно оккупированных территорий, была снята. Кстати, недавно глава Луганской ОГА Сергей Гайдай обратился к СНБО с просьбой обеспечить область мобильными комплексами для подавления сигнала российских и сепаратистских СМИ.

О отключении «глушилок» в интервью проекту «Исландия» заявил экс-секретарь СНБО Александр Туричнов и добавил: «Сначала приходят российские медиа, а потом — танки».

По его словам, для ограничения влияния россСМИ, система блокировки сигналов была построена вдоль линии разграничения. В то же время она позволяла усилить сигналы украинских массмедиа. «Длительное время на оккупированной территории при включении российских каналов была пелена», — отметил он и добавил, что полгода назад, к сожалению, систему отключили.

«Кто дал такую команду, я не знаю», — заявил Турчинов и посетовал на то, что сейчас жители значительной части Луганской и Донецкой области могут смотреть и российское телевидение, и «продукт», который выпускают в эфир на оккупированных территориях.

При этом Александр Турчинов напомнил, что «зеленый свет» росСМИ был дан при президентстве Виктора Януковича, добавив, что на примере аннексированного Крыма хорошо видно, как сработала российская пропаганда. Не стали исключениями и Донецк с Луганском, где люди, в основном, смотрели кремлевские телеканалы.

На видео — с 33:50

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что министерство планирует инициировать продление запрета на доступ к российским пропагандистским ресурсам и социальным сетям, который истекает весной этого года.

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