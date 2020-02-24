Янтарь, биткоины и долги: СБУ накрыла серьезную банду

Происшествия

Сотрудники СБУ, ранее задержавшие шпиона «ЛНР», в Львовской области вышли на организованную преступную группировку, члены которой взяли заказ у предпринимателя из ЕС на выбивание долгов у его бывшего бизнес-партнера в Украине.

«Сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников организованной группировки, подозреваемых в причастности к ряду резонансных преступлений в разных регионах страны и за рубежом. В группировку входят судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления представители местного криминалитета, а ее деятельность координирует один из известных в Украине «воров в законе», — сообщают в СБУ.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что бизнесмен из одной из европейских стран ищет исполнителей для расправы над своим бывшим бизнес-партнером — украинцем за якобы невозвращенный долг в 10 тысяч долларов. Во время получения от жертвы части несуществующего долга злоумышленники были задержаны. В ходе обысков по месту жительства членов банды было обнаружено огнестрельное и холодное оружие.

«Правоохранители обнаружили большое количество свидетельств о смерти, документы посторонних лиц на недвижимость, долговые расписки на сотни тысяч долларов, а также черновые записи по сделкам с незаконной добычей янтаря и майнинговую «ферму», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ занялась досудебным расследованием дела о принудительной паспортизации жителей временно оккупированных территорий Донбасса, которой занимаются представители подконтрольных Кремлю местных «администраций».

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