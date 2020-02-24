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Украина

Ветренно, но тепло: синоптик порадовала прогнозом погоды на 25 февраля

13:08 24 февраля 2020 15
февраль
Инф. «ФАКТОВ»

Циклон Yulia, который сегодня гонит штормовой ветер, дождь и снег в Украину, во вторник, 25 февраля, сменится циклоном Zehra, который формируется над Данией. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

Zehra принесет осадки только в западную часть Украины, а также, возможно, в Винницкую, Житомирскую и западные районы Киевской области. В большинстве областей страны в течение дня будет преобладать уже сухая погода.

Однако ближайшей ночью Yulia еще зацепит восточные области — там ночью ожидается мокрый снег и штормовой ветер. Температура воздуха составит + 3 + 9 градусов.

В Киеве 25 февраля существенные осадки маловероятны, ветер днем в понедельник ​​и ближайшей ночью еще удержится сильным, завтра ослабеет до порывистого. Температура воздуха ночью 0 + 2 градуса, днем ​​около +5 градусов.

В среду в Украине ожидается ощутимое потепление, до + 6 + 14 градусов.

Напомним, в Украинском научно-исследовательском гидрометеорологическом институте подсчитали, что в целом по стране метеорологическая зима продлилась меньше двух недель. Началась она 21 ноября, затем через неделю отступила, и вновь дала знать о себе в феврале.

Метеорологи прогнозируют, что украинцам придется привыкать к мягкой и теплой зиме, а следующие пять лет будут непривычно жаркими по всей планете.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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