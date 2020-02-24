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Коронавирус в Италии: в какие регионы страны лучше не ехать
В Италии, где коронавирусом инфицированы более 200 человек, а четверо заболевших скончались, в северных регионах ввели карантинные меры в десяти муниципалитетах.
В связи с этим МИД Украины рекомендует украинцам, собирающимся посетить Италию, временно воздержаться от поездок в регионы Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где существует наибольший риск заражения.
«Соотечественникам, которые находятся в этих районах, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом провинций, сообщать о своем местонахождении и контактных данных в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на веб-ресурса friend.mfa.gov.ua», — сообщают в МИде.
Также сообщается, что органами власти Италии карантинные меры полностью введены в десяти муниципалитетах Ломбардии в провинции Лоди — Касалпустерленго, Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Фомбио, Малео, Сомалиу, Бертонико, Терранова-де-Пасерини, Кастельгерсундо и Сан-Фиорано, а также — муниципалитете Во`Эуганео в провинции Падуя регионе Венето.
Находящимся в Италии украинцам настоятельно советуют выполнять следующие рекомендации:
- регулярно и тщательно мыть руки (не менее 20 секунд, водой и мылом или дизенфицирующими спиртосодержащими (60%) средствами);
- избегать близких контактов с лицами, имеющими признаки острых респираторных заболеваний (держаться на расстоянии не менее 1 м от лиц, которые кашляют или чихают);
- не касаться руками глаз, носа и рта (при контакте с зараженной поверхностью руки могут передавать вирус к телу);
- прикрывать бумажным платком рот и нос во время чихания и кашля;
- пользоваться антивирусными препаратами или антибиотиками следует только в случае, если они прописаны врачом;
-
регулярно протирать поверхность (на рабочем месте, в квартире
и т. п.) химическими дезинфицирующими средствами;
- использовать маску в случае подозрения на заболевание или при помощи больным.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за эпидемии коронавируса в Италии отменили матчи 25-го тура футбольного чемпионата страны, а также все спортивные мероприятия в регионах Ломбардия и Венето,
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