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Дрон заснял гигантскую очередь за медицинскими масками в Южной Корее: впечатляющее видео
В то время, как паника в связи с распространением коронавируса COVID-19 ширится в Италии, ухудшается ситуация также в Южной Корее, которая сейчас занимает второе после Китая место по количеству инфицированных. Число зараженных достигло здесь уже по меньшей мере 833 человек. Умерли восемь заболевших.
Большинство случаев зафиксированы в районе четвертого по величине южнокорейского города Тэгу с населением около 2,5 миллиона человек. Как сообщает издание Daily Mail, в сеть попало впечатляющее видео, снятое в этом городе с помощью дрона. С воздуха видна стоящая на улице гигантская очередь из тысяч местных жителей, выстроившаяся за медицинскими масками — в надежде защититься от болезни.
В Тэгу закрыты школы и детские сады, а также запрещены массовые мероприятия.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что СМИ пишут о десятках жертв коронавируса в Иране.
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