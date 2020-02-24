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Украина поднялась в рейтинге «Евровидения»

16:52 24 февраля 2020 213
группа GO_A
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Пока страны-участники конкурса «Евровидение», который состоится в мае в Нидерландах, постепенно называют своих представителей на конкурсе, букмекерские конторы начали принимать ставки и составлять рейтинги.

До финала национального отбора, когда еще не был известен победитель, по предварительным прогнозам Украина находилась на 22 месте и впервые за 15 лет имела слабые шансы выйти в финал. После того, как группа GO_A одержала убедительную победу, Украина поднялась в рейтинге и теперь занимает 18 место.

Пока победу в конкурсе пророчат группе из Литвы The Roop с песней «On Fire». В лидеры также вышли представители Италии, Румынии и Швеции.

Стоит отметить, что рейнг является предварительным и он будет существенно меняться, ведь еще не все страны назвали своих участников. В этом году в «Евровидении» принимают участие артисты из 41 страны. Конкурс состоится в мае в Роттердаме (Нидерланды).

Украинская группа GO_A с песней «Соловей» выступит 12 мая в первом полуфинале под номером 15.

Ранее лидер группы «Антитела»Тарас Тополя назвал песню украинского представителя на «Евровидении» «не нашей».

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