MARUV с матами набросилась на хейтеров из-за 23 февраля (видео)

Шоу-бизнес

Выступающая в России певица MARUV спровоцировала новый скандал в сети. Она опубликовала на своей странице в Instagram пикантное фото в трусах и написала пост — поздравление мужчинам с 23 февраля. Праздником советской армии, который в Украине не отмечают.

«Праздников не бывает мало так что с праздником дорогие мужчины», — написала MARUV, чем вызвала шквал критики в сети.

Бойкая певица за словом в карман не полезла и прислала хейтерам «ответочку» — в видео она набросилась на них с матами, объяснив, что у нее «дедушка служил и отец служил».

«У меня опять разгорелся срач в комментариях из-за то, что я поздравила мужчин с 23 февраля. Бл*дь, у меня папа и дедушка служили в советской армии. Хочу, бл*дь, и поздравляю», — сказала MARUV.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Ксения Собчак влипла в скандал с новым шоу — Любовь Успенская в гневе покинула студию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter