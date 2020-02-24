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MARUV с матами набросилась на хейтеров из-за 23 февраля (видео)
Выступающая в России певица MARUV спровоцировала новый скандал в сети. Она опубликовала на своей странице в Instagram пикантное фото в трусах и написала пост — поздравление мужчинам с 23 февраля. Праздником советской армии, который в Украине не отмечают.
«Праздников не бывает мало так что с праздником дорогие мужчины», — написала MARUV, чем вызвала шквал критики в сети.
Бойкая певица за словом в карман не полезла и прислала хейтерам «ответочку» — в видео она набросилась на них с матами, объяснив, что у нее «дедушка служил и отец служил».
«У меня опять разгорелся срач в комментариях из-за то, что я поздравила мужчин с 23 февраля. Бл*дь, у меня папа и дедушка служили в советской армии. Хочу, бл*дь, и поздравляю», — сказала MARUV.
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