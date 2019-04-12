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Развратное выступление MARUV в Москве вызвало волну негодования в сети (фото)
Победительница Национального отбора на «Евровидение» певица MARUV, отказавшаяся в итоге ехать на конкурс в Израиль, отправилась с концертами в Россию. В Москве она сначала развлекала гостей на юбилее запрещенного в Украине продюсера Иосифа Пригожина, приняла участие в российской премии «Жара» и дала сольный концерт в зале «Известия Hall». Эпатажные фото, на которых Анна Корсун с танцовщицами ползают на коленях по сцене, изображают лесбийские поцелуи и раздвигают ноги, певица опубликовала в сети. Она также поблагодарила свою команду и поклонников, назвав шоу «потрясающим», а вечер — незабываемым.
Стоит отметить, что российская публика приняла MARUV на ура. Особо горячо аплодировали и пели вместе с артисткой хиты Drunk Groove, Bang и Siren Song, на который недавно вышел кровавый клип. Российские поклонники засыпали MARUV в сети комплиментами и сожалениями о том, что она не выступит на «Евровидении». Соотечественников сольник в Москве возмутил и вызвал волну негодования.
«Фу, смотреть противно. А тебя еще половина страны поддерживала», «Ты недостойна Украины», «Там и оставайся», «Ну в Москве тебе всегда будут рады, особенно после Нацотбора. Может, стоит там остаться насовсем?» — пишут подписчики под фото.
Сама Анна Корсун называет себя артистом вне политики и не считает зазорными выступления на территории страны-агрессора. Ранее она заявила, что не хочет быть битой на политической арене.
«ФАКТЫ» ранее писали о том, что MARUV рассказала о бурной молодости и муже-романтике.
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