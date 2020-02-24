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Происшествия

В Днепре на остановке устроили разборку со стрельбой: фото и видео с места ЧП

20:35 24 февраля 2020 152
днепр
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В городе Днепре полиция ищет злоумышленников, устроивших стрельбу в районе школы на улице Титова. По предварительным данным, стрелки использовали травматическое оружие. Есть пострадавшие. На месте ЧП остался стоять черный внедорожник, на котором предположительно приехали участники конфликта.

стрельба

Объявлен план «Сирена» — комплекс мероприятий, когда необходимо найти преступников, скрывшихся на автомобиле.

днепр

На видео, снятом в районе остановки общественного транспорта, видно, как мужчина в черном стреляет по окружающим. Как минимум в двух случаях выстрелы достигли цели. В полиции говорят, что с места ЧП были госпитализированы двое раненых. По информации агентства Днепр Оперативный, пострадавшие мужчины получили ранения в области ног и шеи.

Напомним, ранее в Харькове от неадекватного подростка, устроившего стрельбу из пнематического пистолета, пострадали женщина и ее сын.

Фото 49 000.com.ua, dnepr. express

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