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В Днепре на остановке устроили разборку со стрельбой: фото и видео с места ЧП
В городе Днепре полиция ищет злоумышленников, устроивших стрельбу в районе школы на улице Титова. По предварительным данным, стрелки использовали травматическое оружие. Есть пострадавшие. На месте ЧП остался стоять черный внедорожник, на котором предположительно приехали участники конфликта.
Объявлен план «Сирена» — комплекс мероприятий, когда необходимо найти преступников, скрывшихся на автомобиле.
На видео, снятом в районе остановки общественного транспорта, видно, как мужчина в черном стреляет по окружающим. Как минимум в двух случаях выстрелы достигли цели. В полиции говорят, что с места ЧП были госпитализированы двое раненых. По информации агентства Днепр Оперативный, пострадавшие мужчины получили ранения в области ног и шеи.
Напомним, ранее в Харькове от неадекватного подростка, устроившего стрельбу из пнематического пистолета, пострадали женщина и ее сын.
Фото 49 000.com.ua, dnepr. express
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