24.29 / 24.49 26.24 / 26.56
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Тревога не напрасна: в Италии уже семь жертв коронавируса

23:23 24 февраля 2020 174
Коронавирус в Италии
Инф. «ФАКТОВ»

В Италии, где из-за коронавируса закрылось консульство Украины, стремительно увеличивается количество жертв опасного заболевания.

Так, в понедельник скончался седьмой человек, у которого подтвердили заражение COVID-19, сообщает агентство ANSA.

«В Италии уже семь жертв коронавируса — шесть в Ломбардии и одна в Венето», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пациент, которого в ночь на 22 февраля привезли из городка Лодиджиано, и у которого тест на коронавирус оказался положительным, умер с в больнице Санта-Анна в Комо.

Всего на данный момент число зараженных стране выросло до 229. 172 из них зарегистрированы в Ломбардии, 33 в Венето. Таким образом, вирус распространяется на севере страны.

По состоянию на сегодня, Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом.

Всего же в мире по состоянию на 24 февраля 2020 года зарегистрировано 79 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 619 — летальные. Выздоровело уже 25 360 людей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина приняла решительный шаг в связи со вспышкой коронавируса в Италии. Так, с 25 вводятся особые проверки для прибывающих из Апеннин. В частности, контроль будет усилен в аэропортах и в автомобильных пунктах пропуска на границе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

лайнер

Украинцы с Diamond Princess отказались покидать зараженный лайнер

Коронавирус в Италии

Тревога не напрасна: в Италии уже семь жертв коронавируса

Василий Мирошниченко

Прототипами героев популярного фильма «Экипаж» стали летчики Одесского авиаотряда

счет

Киевлянка получила счет за тепло на 53 тысячи гривен: в "Киевтеплоэнерго" заявили, что ошибки нет

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер