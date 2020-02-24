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Тревога не напрасна: в Италии уже семь жертв коронавируса
В Италии, где из-за коронавируса закрылось консульство Украины, стремительно увеличивается количество жертв опасного заболевания.
Так, в понедельник скончался седьмой человек, у которого подтвердили заражение COVID-19, сообщает агентство ANSA.
«В Италии уже семь жертв коронавируса — шесть в Ломбардии и одна в Венето», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пациент, которого в ночь на 22 февраля привезли из городка Лодиджиано, и у которого тест на коронавирус оказался положительным, умер с в больнице Санта-Анна в Комо.
Всего на данный момент число зараженных стране выросло до 229. 172 из них зарегистрированы в Ломбардии, 33 в Венето. Таким образом, вирус распространяется на севере страны.
По состоянию на сегодня, Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом.
Всего же в мире по состоянию на 24 февраля 2020 года зарегистрировано 79 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 619 — летальные. Выздоровело уже 25 360 людей.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина приняла решительный шаг в связи со вспышкой коронавируса в Италии. Так, с 25 вводятся особые проверки для прибывающих из Апеннин. В частности, контроль будет усилен в аэропортах и в автомобильных пунктах пропуска на границе.
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